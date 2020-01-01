Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Scotcoin Project (SCOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Scotcoin Project (SCOT) Informacije

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Službena web stranica:
https://scotcoinproject.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scotcoin Project (SCOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 75.60K
$ 75.60K$ 75.60K
Povijesni maksimum:
$ 65.023
$ 65.023$ 65.023
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.0003024
$ 0.0003024$ 0.0003024

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Scotcoin Project (SCOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SCOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SCOT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SCOT tokena, istražite SCOT cijenu tokena uživo!

