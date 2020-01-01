Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scotcoin Project (SCOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scotcoin Project (SCOT) Informacije SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Službena web stranica: https://scotcoinproject.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Kupi SCOT odmah!

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scotcoin Project (SCOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 75.60K $ 75.60K $ 75.60K Povijesni maksimum: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0003024 $ 0.0003024 $ 0.0003024 Saznajte više o cijeni Scotcoin Project (SCOT)

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scotcoin Project (SCOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCOT tokena, istražite SCOT cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Scotcoin Project (SCOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SCOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Scotcoin Project (SCOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SCOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SCOT povijest cijena odmah!

SCOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCOT? Naša SCOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCOT predviđanje cijene tokena odmah!

