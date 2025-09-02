Više o SCOT

Scotcoin Project Logotip

Scotcoin Project Cijena(SCOT)

1 SCOT u USD cijena uživo:

$0.0003023
+0.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Scotcoin Project (SCOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:12:04 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003017
24-satna najniža cijena
$ 0.0003026
24-satna najviša cijena

$ 0.0003017
$ 0.0003026
--
--
0.00%

+0.16%

+0.43%

+0.43%

Scotcoin Project (SCOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003023. Tijekom protekla 24 sata, SCOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003017 i najviše cijene $ 0.0003026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scotcoin Project (SCOT)

--
$ 112.09K
$ 75.58K
--
250,000,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scotcoin Project je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.09K. Količina u optjecaju SCOT je --, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.58K.

Scotcoin Project (SCOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Scotcoin Project za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000483+0.16%
30 dana$ -0.0000382-11.22%
60 dana$ +0.000106+53.99%
90 dana$ -0.0081677-96.44%
Scotcoin Project promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCOT od $ +0.000000483 (+0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Scotcoin Project 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000382 (-11.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Scotcoin Project 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCOT od $ +0.000106 (+53.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Scotcoin Project 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0081677 (-96.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Scotcoin Project (SCOT)?

Pogledajte Scotcoin Project stranicu Povijest cijena sada.

Što je Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Scotcoin Project ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Scotcoin Project na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Scotcoin Project učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Scotcoin Project Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Scotcoin Project (SCOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Scotcoin Project (SCOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Scotcoin Project.

Provjerite Scotcoin Project predviđanje cijene sada!

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scotcoin Project (SCOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Scotcoin Project (SCOT)

Tražiš kako kupiti Scotcoin Project? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Scotcoin Project na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCOT u lokalnim valutama

1 Scotcoin Project(SCOT) u VND
7.9550245
1 Scotcoin Project(SCOT) u AUD
A$0.000459496
1 Scotcoin Project(SCOT) u GBP
0.000220679
1 Scotcoin Project(SCOT) u EUR
0.000256955
1 Scotcoin Project(SCOT) u USD
$0.0003023
1 Scotcoin Project(SCOT) u MYR
RM0.001275706
1 Scotcoin Project(SCOT) u TRY
0.012436622
1 Scotcoin Project(SCOT) u JPY
¥0.0444381
1 Scotcoin Project(SCOT) u ARS
ARS$0.416391043
1 Scotcoin Project(SCOT) u RUB
0.024359334
1 Scotcoin Project(SCOT) u INR
0.026620538
1 Scotcoin Project(SCOT) u IDR
Rp4.955736912
1 Scotcoin Project(SCOT) u KRW
0.42161781
1 Scotcoin Project(SCOT) u PHP
0.017270399
1 Scotcoin Project(SCOT) u EGP
￡E.0.014670619
1 Scotcoin Project(SCOT) u BRL
R$0.001641489
1 Scotcoin Project(SCOT) u CAD
C$0.000414151
1 Scotcoin Project(SCOT) u BDT
0.036738519
1 Scotcoin Project(SCOT) u NGN
0.462939197
1 Scotcoin Project(SCOT) u COP
$1.214054938
1 Scotcoin Project(SCOT) u ZAR
R.0.00532048
1 Scotcoin Project(SCOT) u UAH
0.012524289
1 Scotcoin Project(SCOT) u VES
Bs0.0441358
1 Scotcoin Project(SCOT) u CLP
$0.2926264
1 Scotcoin Project(SCOT) u PKR
Rs0.085780648
1 Scotcoin Project(SCOT) u KZT
0.162963884
1 Scotcoin Project(SCOT) u THB
฿0.009767313
1 Scotcoin Project(SCOT) u TWD
NT$0.009262472
1 Scotcoin Project(SCOT) u AED
د.إ0.001109441
1 Scotcoin Project(SCOT) u CHF
Fr0.00024184
1 Scotcoin Project(SCOT) u HKD
HK$0.002354917
1 Scotcoin Project(SCOT) u AMD
֏0.115644865
1 Scotcoin Project(SCOT) u MAD
.د.م0.002714654
1 Scotcoin Project(SCOT) u MXN
$0.005637895
1 Scotcoin Project(SCOT) u SAR
ريال0.001133625
1 Scotcoin Project(SCOT) u PLN
0.001100372
1 Scotcoin Project(SCOT) u RON
лв0.001308959
1 Scotcoin Project(SCOT) u SEK
kr0.002838597
1 Scotcoin Project(SCOT) u BGN
лв0.000504841
1 Scotcoin Project(SCOT) u HUF
Ft0.102092756
1 Scotcoin Project(SCOT) u CZK
0.006309001
1 Scotcoin Project(SCOT) u KWD
د.ك0.0000922015
1 Scotcoin Project(SCOT) u ILS
0.001012705
1 Scotcoin Project(SCOT) u AOA
Kz0.275567611
1 Scotcoin Project(SCOT) u BHD
.د.ب0.0001139671
1 Scotcoin Project(SCOT) u BMD
$0.0003023
1 Scotcoin Project(SCOT) u DKK
kr0.001925651
1 Scotcoin Project(SCOT) u HNL
L0.007923283
1 Scotcoin Project(SCOT) u MUR
0.01384534
1 Scotcoin Project(SCOT) u NAD
$0.00532048
1 Scotcoin Project(SCOT) u NOK
kr0.003019977
1 Scotcoin Project(SCOT) u NZD
$0.000510887
1 Scotcoin Project(SCOT) u PAB
B/.0.0003023
1 Scotcoin Project(SCOT) u PGK
K0.001278729
1 Scotcoin Project(SCOT) u QAR
ر.ق0.001103395
1 Scotcoin Project(SCOT) u RSD
дин.0.030269299

Scotcoin Project Resurs

Za dublje razumijevanje Scotcoin Project, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Scotcoin Project web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Scotcoin Project

Koliko Scotcoin Project (SCOT) vrijedi danas?
Cijena SCOT uživo u USD je 0.0003023 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCOT u USD?
Trenutačna cijena SCOT u USD je $ 0.0003023. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Scotcoin Project?
Tržišna kapitalizacija za SCOT je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCOT?
Količina u optjecaju za SCOT je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCOT?
SCOT je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCOT?
SCOT je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCOT?
24-satni obujam trgovanja za SCOT je $ 112.09K USD.
Hoće li SCOT još narasti ove godine?
SCOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:12:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SCOT u USD kalkulator

Iznos

SCOT
SCOT
USD
USD

1 SCOT = 0.0003022 USD

Trgujte SCOT

SCOTUSDT
$0.0003023
+0.16%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine