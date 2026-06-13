SCHIZO Cijena danas

Trenutačna cijena SCHIZO (SCHIZO) danas je $ 0.00005087, s promjenom od 2.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SCHIZO u USD je $ 0.00005087 po SCHIZO.

SCHIZO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 50,590, s količinom u optjecaju od 999.99M SCHIZO. Tijekom posljednja 24 sata, SCHIZO trgovao je između $ 0.00004935 (niska) i $ 0.00005114 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00370351, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001972.

U kratkoročnim performansama, SCHIZO se kretao +0.39% u posljednjem satu i -3.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.04.

Informacije o tržištu SCHIZO (SCHIZO)

Tržišna kapitalizacija $ 50.59K$ 50.59K $ 50.59K Obujam (24 sata) $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.59K$ 50.59K $ 50.59K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SCHIZO je $ 50.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.04. Količina u optjecaju SCHIZO je 999.99M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.59K.