Više o SBX

SBX Informacije o cijeni

SBX Bijela knjiga

SBX Službena web stranica

SBX Tokenomija

SBX Prognoza cijena

SBX Povijest

Vodič za kupnju SBX

Konverter SBX u fiducijarnu valutu

SBX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Soulbound TV Logotip

Soulbound TV Cijena(SBX)

1 SBX u USD cijena uživo:

$0.0001381
$0.0001381$0.0001381
+0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Soulbound TV (SBX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:58 (UTC+8)

Soulbound TV (SBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001336
$ 0.0001336$ 0.0001336
24-satna najniža cijena
$ 0.000205
$ 0.000205$ 0.000205
24-satna najviša cijena

$ 0.0001336
$ 0.0001336$ 0.0001336

$ 0.000205
$ 0.000205$ 0.000205

--
----

--
----

0.00%

+0.50%

-52.38%

-52.38%

Soulbound TV (SBX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001381. Tijekom protekla 24 sata, SBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001336 i najviše cijene $ 0.000205, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBX je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i -52.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Soulbound TV (SBX)

--
----

$ 402.38
$ 402.38$ 402.38

$ 138.10K
$ 138.10K$ 138.10K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Soulbound TV je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 402.38. Količina u optjecaju SBX je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.10K.

Soulbound TV (SBX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Soulbound TV za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000687+0.50%
30 dana$ -0.0019679-93.45%
60 dana$ -0.0198619-99.31%
90 dana$ -0.0198619-99.31%
Soulbound TV promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SBX od $ +0.000000687 (+0.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Soulbound TV 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0019679 (-93.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Soulbound TV 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SBX od $ -0.0198619 (-99.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Soulbound TV 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0198619 (-99.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Soulbound TV (SBX)?

Pogledajte Soulbound TV stranicu Povijest cijena sada.

Što je Soulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Soulbound TV ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SBX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Soulbound TV na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Soulbound TV učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Soulbound TV Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Soulbound TV (SBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Soulbound TV (SBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Soulbound TV.

Provjerite Soulbound TV predviđanje cijene sada!

Soulbound TV (SBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Soulbound TV (SBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Soulbound TV (SBX)

Tražiš kako kupiti Soulbound TV? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Soulbound TV na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SBX u lokalnim valutama

1 Soulbound TV(SBX) u VND
3.6341015
1 Soulbound TV(SBX) u AUD
A$0.000209912
1 Soulbound TV(SBX) u GBP
0.000100813
1 Soulbound TV(SBX) u EUR
0.000117385
1 Soulbound TV(SBX) u USD
$0.0001381
1 Soulbound TV(SBX) u MYR
RM0.000582782
1 Soulbound TV(SBX) u TRY
0.005681434
1 Soulbound TV(SBX) u JPY
¥0.0203007
1 Soulbound TV(SBX) u ARS
ARS$0.190220321
1 Soulbound TV(SBX) u RUB
0.011126717
1 Soulbound TV(SBX) u INR
0.0121528
1 Soulbound TV(SBX) u IDR
Rp2.263934064
1 Soulbound TV(SBX) u KRW
0.19260807
1 Soulbound TV(SBX) u PHP
0.007888272
1 Soulbound TV(SBX) u EGP
￡E.0.006701993
1 Soulbound TV(SBX) u BRL
R$0.000749883
1 Soulbound TV(SBX) u CAD
C$0.000189197
1 Soulbound TV(SBX) u BDT
0.016783293
1 Soulbound TV(SBX) u NGN
0.211484959
1 Soulbound TV(SBX) u COP
$0.554617886
1 Soulbound TV(SBX) u ZAR
R.0.00243056
1 Soulbound TV(SBX) u UAH
0.005713197
1 Soulbound TV(SBX) u VES
Bs0.0201626
1 Soulbound TV(SBX) u CLP
$0.133957
1 Soulbound TV(SBX) u PKR
Rs0.039132016
1 Soulbound TV(SBX) u KZT
0.074326801
1 Soulbound TV(SBX) u THB
฿0.004462011
1 Soulbound TV(SBX) u TWD
NT$0.004230003
1 Soulbound TV(SBX) u AED
د.إ0.000506827
1 Soulbound TV(SBX) u CHF
Fr0.00011048
1 Soulbound TV(SBX) u HKD
HK$0.001075799
1 Soulbound TV(SBX) u AMD
֏0.052790106
1 Soulbound TV(SBX) u MAD
.د.م0.001240138
1 Soulbound TV(SBX) u MXN
$0.002574184
1 Soulbound TV(SBX) u SAR
ريال0.000517875
1 Soulbound TV(SBX) u PLN
0.000501303
1 Soulbound TV(SBX) u RON
лв0.000597973
1 Soulbound TV(SBX) u SEK
kr0.001295378
1 Soulbound TV(SBX) u BGN
лв0.000230627
1 Soulbound TV(SBX) u HUF
Ft0.046592178
1 Soulbound TV(SBX) u CZK
0.002879385
1 Soulbound TV(SBX) u KWD
د.ك0.0000421205
1 Soulbound TV(SBX) u ILS
0.000462635
1 Soulbound TV(SBX) u AOA
Kz0.125887817
1 Soulbound TV(SBX) u BHD
.د.ب0.0000519256
1 Soulbound TV(SBX) u BMD
$0.0001381
1 Soulbound TV(SBX) u DKK
kr0.000879697
1 Soulbound TV(SBX) u HNL
L0.003612696
1 Soulbound TV(SBX) u MUR
0.00632498
1 Soulbound TV(SBX) u NAD
$0.002425036
1 Soulbound TV(SBX) u NOK
kr0.001379619
1 Soulbound TV(SBX) u NZD
$0.000233389
1 Soulbound TV(SBX) u PAB
B/.0.0001381
1 Soulbound TV(SBX) u PGK
K0.000584163
1 Soulbound TV(SBX) u QAR
ر.ق0.000502684
1 Soulbound TV(SBX) u RSD
дин.0.013812762

Soulbound TV Resurs

Za dublje razumijevanje Soulbound TV, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Soulbound TV web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Soulbound TV

Koliko Soulbound TV (SBX) vrijedi danas?
Cijena SBX uživo u USD je 0.0001381 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SBX u USD?
Trenutačna cijena SBX u USD je $ 0.0001381. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Soulbound TV?
Tržišna kapitalizacija za SBX je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SBX?
Količina u optjecaju za SBX je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SBX?
SBX je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SBX?
SBX je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SBX?
24-satni obujam trgovanja za SBX je $ 402.38 USD.
Hoće li SBX još narasti ove godine?
SBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:58 (UTC+8)

Soulbound TV (SBX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SBX u USD kalkulator

Iznos

SBX
SBX
USD
USD

1 SBX = 0.0001381 USD

Trgujte SBX

SBXUSDT
$0.0001381
$0.0001381$0.0001381
+0.50%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine