Što je Soulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Soulbound TV (SBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Soulbound TV (SBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Soulbound TV.

Soulbound TV (SBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Soulbound TV (SBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Soulbound TV (SBX)

Soulbound TV Resurs

Za dublje razumijevanje Soulbound TV, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Soulbound TV Koliko Soulbound TV (SBX) vrijedi danas? Cijena SBX uživo u USD je 0.0001381 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SBX u USD? $ 0.0001381 . Provjerite Trenutačna cijena SBX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Soulbound TV? Tržišna kapitalizacija za SBX je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SBX? Količina u optjecaju za SBX je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SBX? SBX je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SBX? SBX je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za SBX? 24-satni obujam trgovanja za SBX je $ 402.38 USD . Hoće li SBX još narasti ove godine? SBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Soulbound TV (SBX) Važna ažuriranja industrije

