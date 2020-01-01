Saber Protocol Token (SBR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Saber Protocol Token (SBR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Saber Protocol Token (SBR) Informacije Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. Službena web stranica: https://saberdao.io/ Bijela knjiga: https://docs.saberdao.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Saber2gLauYim4Mvftnrasomsv6NvAuncvMEZwcLpD1 Kupi SBR odmah!

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Saber Protocol Token (SBR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 98.11M $ 98.11M $ 98.11M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.65K $ 118.65K $ 118.65K Povijesni maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Povijesni minimum: $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 Trenutna cijena: $ 0.0012093 $ 0.0012093 $ 0.0012093 Saznajte više o cijeni Saber Protocol Token (SBR)

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Saber Protocol Token (SBR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SBR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SBR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SBR tokena, istražite SBR cijenu tokena uživo!

