Više o SBR

SBR Informacije o cijeni

SBR Bijela knjiga

SBR Službena web stranica

SBR Tokenomija

SBR Prognoza cijena

SBR Povijest

Vodič za kupnju SBR

Konverter SBR u fiducijarnu valutu

SBR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Saber Protocol Token Logotip

Saber Protocol Token Cijena(SBR)

1 SBR u USD cijena uživo:

$0.0012428
$0.0012428$0.0012428
+0.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Saber Protocol Token (SBR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:43 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0011824
$ 0.0011824$ 0.0011824
24-satna najniža cijena
$ 0.0014188
$ 0.0014188$ 0.0014188
24-satna najviša cijena

$ 0.0011824
$ 0.0011824$ 0.0011824

$ 0.0014188
$ 0.0014188$ 0.0014188

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

+3.00%

+0.87%

+12.73%

+12.73%

Saber Protocol Token (SBR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0012428. Tijekom protekla 24 sata, SBRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011824 i najviše cijene $ 0.0014188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SBR je $ 1.12106192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000218387419212127.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SBR se promijenio za +3.00% u posljednjih sat vremena, +0.87% u posljednjih 24 sata i +12.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Saber Protocol Token (SBR)

No.4118

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.86K
$ 55.86K$ 55.86K

$ 121.93K
$ 121.93K$ 121.93K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Saber Protocol Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.86K. Količina u optjecaju SBR je 0.00, s ukupnom količinom od 98111672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.93K.

Saber Protocol Token (SBR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Saber Protocol Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000010719+0.87%
30 dana$ +0.0001759+16.48%
60 dana$ +0.0001488+13.60%
90 dana$ +0.0000773+6.63%
Saber Protocol Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SBR od $ +0.000010719 (+0.87%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Saber Protocol Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0001759 (+16.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Saber Protocol Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SBR od $ +0.0001488 (+13.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Saber Protocol Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000773 (+6.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Saber Protocol Token (SBR)?

Pogledajte Saber Protocol Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Saber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Saber Protocol Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SBR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Saber Protocol Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Saber Protocol Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Saber Protocol Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Saber Protocol Token (SBR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Saber Protocol Token (SBR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Saber Protocol Token.

Provjerite Saber Protocol Token predviđanje cijene sada!

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Saber Protocol Token (SBR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SBR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Saber Protocol Token (SBR)

Tražiš kako kupiti Saber Protocol Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Saber Protocol Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SBR u lokalnim valutama

1 Saber Protocol Token(SBR) u VND
32.704282
1 Saber Protocol Token(SBR) u AUD
A$0.001889056
1 Saber Protocol Token(SBR) u GBP
0.000907244
1 Saber Protocol Token(SBR) u EUR
0.00105638
1 Saber Protocol Token(SBR) u USD
$0.0012428
1 Saber Protocol Token(SBR) u MYR
RM0.005244616
1 Saber Protocol Token(SBR) u TRY
0.051128792
1 Saber Protocol Token(SBR) u JPY
¥0.1826916
1 Saber Protocol Token(SBR) u ARS
ARS$1.711845148
1 Saber Protocol Token(SBR) u RUB
0.100132396
1 Saber Protocol Token(SBR) u INR
0.1093664
1 Saber Protocol Token(SBR) u IDR
Rp20.373767232
1 Saber Protocol Token(SBR) u KRW
1.73333316
1 Saber Protocol Token(SBR) u PHP
0.070988736
1 Saber Protocol Token(SBR) u EGP
￡E.0.060313084
1 Saber Protocol Token(SBR) u BRL
R$0.006748404
1 Saber Protocol Token(SBR) u CAD
C$0.001702636
1 Saber Protocol Token(SBR) u BDT
0.151037484
1 Saber Protocol Token(SBR) u NGN
1.903211492
1 Saber Protocol Token(SBR) u COP
$4.991159368
1 Saber Protocol Token(SBR) u ZAR
R.0.02187328
1 Saber Protocol Token(SBR) u UAH
0.051414636
1 Saber Protocol Token(SBR) u VES
Bs0.1814488
1 Saber Protocol Token(SBR) u CLP
$1.205516
1 Saber Protocol Token(SBR) u PKR
Rs0.352159808
1 Saber Protocol Token(SBR) u KZT
0.668887388
1 Saber Protocol Token(SBR) u THB
฿0.040130012
1 Saber Protocol Token(SBR) u TWD
NT$0.038054536
1 Saber Protocol Token(SBR) u AED
د.إ0.004561076
1 Saber Protocol Token(SBR) u CHF
Fr0.00099424
1 Saber Protocol Token(SBR) u HKD
HK$0.009681412
1 Saber Protocol Token(SBR) u AMD
֏0.475072728
1 Saber Protocol Token(SBR) u MAD
.د.م0.011160344
1 Saber Protocol Token(SBR) u MXN
$0.023165792
1 Saber Protocol Token(SBR) u SAR
ريال0.0046605
1 Saber Protocol Token(SBR) u PLN
0.004511364
1 Saber Protocol Token(SBR) u RON
лв0.005381324
1 Saber Protocol Token(SBR) u SEK
kr0.011657464
1 Saber Protocol Token(SBR) u BGN
лв0.002075476
1 Saber Protocol Token(SBR) u HUF
Ft0.419295864
1 Saber Protocol Token(SBR) u CZK
0.02591238
1 Saber Protocol Token(SBR) u KWD
د.ك0.000379054
1 Saber Protocol Token(SBR) u ILS
0.00416338
1 Saber Protocol Token(SBR) u AOA
Kz1.132899196
1 Saber Protocol Token(SBR) u BHD
.د.ب0.0004672928
1 Saber Protocol Token(SBR) u BMD
$0.0012428
1 Saber Protocol Token(SBR) u DKK
kr0.007916636
1 Saber Protocol Token(SBR) u HNL
L0.032511648
1 Saber Protocol Token(SBR) u MUR
0.05692024
1 Saber Protocol Token(SBR) u NAD
$0.021823568
1 Saber Protocol Token(SBR) u NOK
kr0.012415572
1 Saber Protocol Token(SBR) u NZD
$0.002100332
1 Saber Protocol Token(SBR) u PAB
B/.0.0012428
1 Saber Protocol Token(SBR) u PGK
K0.005257044
1 Saber Protocol Token(SBR) u QAR
ر.ق0.004523792
1 Saber Protocol Token(SBR) u RSD
дин.0.124304856

Saber Protocol Token Resurs

Za dublje razumijevanje Saber Protocol Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Saber Protocol Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Saber Protocol Token

Koliko Saber Protocol Token (SBR) vrijedi danas?
Cijena SBR uživo u USD je 0.0012428 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SBR u USD?
Trenutačna cijena SBR u USD je $ 0.0012428. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Saber Protocol Token?
Tržišna kapitalizacija za SBR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SBR?
Količina u optjecaju za SBR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SBR?
SBR je postigao ATH cijenu od 1.12106192 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SBR?
SBR je vidio ATL cijenu od 0.000218387419212127 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SBR?
24-satni obujam trgovanja za SBR je $ 55.86K USD.
Hoće li SBR još narasti ove godine?
SBR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SBR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:43 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SBR u USD kalkulator

Iznos

SBR
SBR
USD
USD

1 SBR = 0.0012428 USD

Trgujte SBR

SBRUSDT
$0.0012428
$0.0012428$0.0012428
+0.82%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine