SharpLink Gaming Cijena danas

Trenutačna cijena SharpLink Gaming (SBETON) danas je $ 10.27, s promjenom od 1.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBETON u USD je $ 10.27 po SBETON.

SharpLink Gaming trenutačno je na #2877 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 165.96K, s količinom u optjecaju od 16.16K SBETON. Tijekom posljednja 24 sata, SBETON trgovao je između $ 9.77 (niska) i $ 10.72 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 19.465904770814774, dok je rekordna najniža cijena bila $ 9.76009201853152.

U kratkoročnim performansama, SBETON se kretao +0.29% u posljednjem satu i -13.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 141.30K.

Informacije o tržištu SharpLink Gaming (SBETON)

Poredak No.2877 Tržišna kapitalizacija $ 165.96K Obujam (24 sata) $ 141.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.96K Količina u optjecaju 16.16K Ukupna količina 16,159.47897879 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SharpLink Gaming je $ 165.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 141.30K. Količina u optjecaju SBETON je 16.16K, s ukupnom količinom od 16159.47897879. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.96K.