Salad Ventures (SALD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Salad Ventures (SALD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Službena web stranica: https://salad.ventures Bijela knjiga: https://wp.salad.ventures/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f

Salad Ventures (SALD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Salad Ventures (SALD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.72K Ukupna količina: $ 1.68B Količina u optjecaju: $ 75.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.30K Povijesni maksimum: $ 0.25959 Povijesni minimum: $ 0.000008449793257653 Trenutna cijena: $ 0.0000228

Salad Ventures (SALD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Salad Ventures (SALD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SALD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SALD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SALD tokena, istražite SALD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SALD Jeste li zainteresirani za dodavanje Salad Ventures (SALD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SALD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Salad Ventures (SALD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SALD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SALD povijest cijena odmah!

SALD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SALD? Naša SALD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SALD predviđanje cijene tokena odmah!

