Salad Ventures (SALD) Tokenomika

Salad Ventures (SALD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Salad Ventures (SALD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Salad Ventures (SALD) Informacije

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Službena web stranica:
https://salad.ventures
Bijela knjiga:
https://wp.salad.ventures/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f

Salad Ventures (SALD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Salad Ventures (SALD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.72K
$ 1.72K$ 1.72K
Ukupna količina:
$ 1.68B
$ 1.68B$ 1.68B
Količina u optjecaju:
$ 75.61M
$ 75.61M$ 75.61M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 38.30K
$ 38.30K$ 38.30K
Povijesni maksimum:
$ 0.25959
$ 0.25959$ 0.25959
Povijesni minimum:
$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653$ 0.000008449793257653
Trenutna cijena:
$ 0.0000228
$ 0.0000228$ 0.0000228

Salad Ventures (SALD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Salad Ventures (SALD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SALD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SALD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SALD tokena, istražite SALD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SALD

Jeste li zainteresirani za dodavanje Salad Ventures (SALD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SALD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Salad Ventures (SALD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SALD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SALD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SALD? Naša SALD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.