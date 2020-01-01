Salad Ventures (SALD) Tokenomika
Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.
Salad Ventures (SALD) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Salad Ventures (SALD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Salad Ventures (SALD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Salad Ventures (SALD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SALD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SALD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SALD tokena, istražite SALD cijenu tokena uživo!
Salad Ventures (SALD) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena SALD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
