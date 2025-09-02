Više o SALD

SALD Informacije o cijeni

SALD Bijela knjiga

SALD Službena web stranica

SALD Tokenomija

SALD Prognoza cijena

SALD Povijest

Vodič za kupnju SALD

Konverter SALD u fiducijarnu valutu

SALD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Salad Ventures Logotip

Salad Ventures Cijena(SALD)

1 SALD u USD cijena uživo:

$0.000022
$0.000022$0.000022
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Salad Ventures (SALD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:21:37 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022
24-satna najniža cijena
$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022
24-satna najviša cijena

$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022

$ 0.000022
$ 0.000022$ 0.000022

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522$ 0.13815570559717522

$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653$ 0.000008449793257653

0.00%

0.00%

-18.52%

-18.52%

Salad Ventures (SALD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000022. Tijekom protekla 24 sata, SALDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000022 i najviše cijene $ 0.000022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SALD je $ 0.13815570559717522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000008449793257653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SALD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -18.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Salad Ventures (SALD)

No.3328

$ 1.66K
$ 1.66K$ 1.66K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 36.96K
$ 36.96K$ 36.96K

75.61M
75.61M 75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825

4.50%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Salad Ventures je $ 1.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju SALD je 75.61M, s ukupnom količinom od 1677951825. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.96K.

Salad Ventures (SALD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Salad Ventures za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0000046-17.30%
60 dana$ -0.0001218-84.71%
90 dana$ -0.0001841-89.33%
Salad Ventures promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SALD od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Salad Ventures 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000046 (-17.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Salad Ventures 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SALD od $ -0.0001218 (-84.71%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Salad Ventures 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001841 (-89.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Salad Ventures (SALD)?

Pogledajte Salad Ventures stranicu Povijest cijena sada.

Što je Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Salad Ventures ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SALD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Salad Ventures na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Salad Ventures učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Salad Ventures Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Salad Ventures (SALD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Salad Ventures (SALD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Salad Ventures.

Provjerite Salad Ventures predviđanje cijene sada!

Salad Ventures (SALD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Salad Ventures (SALD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SALD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Salad Ventures (SALD)

Tražiš kako kupiti Salad Ventures? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Salad Ventures na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SALD u lokalnim valutama

1 Salad Ventures(SALD) u VND
0.57893
1 Salad Ventures(SALD) u AUD
A$0.00003344
1 Salad Ventures(SALD) u GBP
0.00001606
1 Salad Ventures(SALD) u EUR
0.0000187
1 Salad Ventures(SALD) u USD
$0.000022
1 Salad Ventures(SALD) u MYR
RM0.00009284
1 Salad Ventures(SALD) u TRY
0.0009053
1 Salad Ventures(SALD) u JPY
¥0.003234
1 Salad Ventures(SALD) u ARS
ARS$0.03030302
1 Salad Ventures(SALD) u RUB
0.00177254
1 Salad Ventures(SALD) u INR
0.00193798
1 Salad Ventures(SALD) u IDR
Rp0.36065568
1 Salad Ventures(SALD) u KRW
0.0306405
1 Salad Ventures(SALD) u PHP
0.00125928
1 Salad Ventures(SALD) u EGP
￡E.0.00106766
1 Salad Ventures(SALD) u BRL
R$0.00011946
1 Salad Ventures(SALD) u CAD
C$0.00003014
1 Salad Ventures(SALD) u BDT
0.0026785
1 Salad Ventures(SALD) u NGN
0.03374228
1 Salad Ventures(SALD) u COP
$0.0887095
1 Salad Ventures(SALD) u ZAR
R.0.00038764
1 Salad Ventures(SALD) u UAH
0.0009119
1 Salad Ventures(SALD) u VES
Bs0.003212
1 Salad Ventures(SALD) u CLP
$0.021296
1 Salad Ventures(SALD) u PKR
Rs0.00624448
1 Salad Ventures(SALD) u KZT
0.01186614
1 Salad Ventures(SALD) u THB
฿0.00071038
1 Salad Ventures(SALD) u TWD
NT$0.0006743
1 Salad Ventures(SALD) u AED
د.إ0.00008074
1 Salad Ventures(SALD) u CHF
Fr0.0000176
1 Salad Ventures(SALD) u HKD
HK$0.00017138
1 Salad Ventures(SALD) u AMD
֏0.0084161
1 Salad Ventures(SALD) u MAD
.د.م0.000198
1 Salad Ventures(SALD) u MXN
$0.00041052
1 Salad Ventures(SALD) u SAR
ريال0.0000825
1 Salad Ventures(SALD) u PLN
0.00008008
1 Salad Ventures(SALD) u RON
лв0.00009526
1 Salad Ventures(SALD) u SEK
kr0.00020702
1 Salad Ventures(SALD) u BGN
лв0.00003674
1 Salad Ventures(SALD) u HUF
Ft0.0074349
1 Salad Ventures(SALD) u CZK
0.00045936
1 Salad Ventures(SALD) u KWD
د.ك0.00000671
1 Salad Ventures(SALD) u ILS
0.0000737
1 Salad Ventures(SALD) u AOA
Kz0.02005454
1 Salad Ventures(SALD) u BHD
.د.ب0.000008294
1 Salad Ventures(SALD) u BMD
$0.000022
1 Salad Ventures(SALD) u DKK
kr0.00014036
1 Salad Ventures(SALD) u HNL
L0.00057662
1 Salad Ventures(SALD) u MUR
0.0010076
1 Salad Ventures(SALD) u NAD
$0.0003872
1 Salad Ventures(SALD) u NOK
kr0.00022
1 Salad Ventures(SALD) u NZD
$0.00003718
1 Salad Ventures(SALD) u PAB
B/.0.000022
1 Salad Ventures(SALD) u PGK
K0.00009306
1 Salad Ventures(SALD) u QAR
ر.ق0.0000803
1 Salad Ventures(SALD) u RSD
дин.0.00220374

Salad Ventures Resurs

Za dublje razumijevanje Salad Ventures, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Salad Ventures web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Salad Ventures

Koliko Salad Ventures (SALD) vrijedi danas?
Cijena SALD uživo u USD je 0.000022 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SALD u USD?
Trenutačna cijena SALD u USD je $ 0.000022. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Salad Ventures?
Tržišna kapitalizacija za SALD je $ 1.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SALD?
Količina u optjecaju za SALD je 75.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SALD?
SALD je postigao ATH cijenu od 0.13815570559717522 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SALD?
SALD je vidio ATL cijenu od 0.000008449793257653 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SALD?
24-satni obujam trgovanja za SALD je $ 0.00 USD.
Hoće li SALD još narasti ove godine?
SALD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SALD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:21:37 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SALD u USD kalkulator

Iznos

SALD
SALD
USD
USD

1 SALD = 0.000022 USD

Trgujte SALD

SALDUSDT
$0.000022
$0.000022$0.000022
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine