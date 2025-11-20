Salary Cijena danas

Trenutačna cijena Salary (SALARY) danas je $ 0.0002241, s promjenom od 5.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SALARY u USD je $ 0.0002241 po SALARY.

Salary trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SALARY. Tijekom posljednja 24 sata, SALARY trgovao je između $ 0.0002043 (niska) i $ 0.000225 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SALARY se kretao 0.00% u posljednjem satu i +7.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.03K.

Informacije o tržištu Salary (SALARY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

