SACOIN (SAC) Informacije SACOIN is a community token created to update education. Službena web stranica: https://skill-hacks.co.jp/sacoin/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/presentation/d/1OBEWRdMhQ1jF1Byz24b1SCp8pPs4VqTpPXWRARLA3kw/edit?usp=sharing Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Fntdgqhz4tbX1RNKKk47uEBrhnzvJsMYi4DHCu9utJu9 Kupi SAC odmah!

SACOIN (SAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SACOIN (SAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 8.43B $ 8.43B $ 8.43B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B Povijesni maksimum: $ 0.3333 $ 0.3333 $ 0.3333 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.2112 $ 0.2112 $ 0.2112 Saznajte više o cijeni SACOIN (SAC)

SACOIN (SAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SACOIN (SAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAC tokena, istražite SAC cijenu tokena uživo!

SACOIN (SAC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SAC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SAC povijest cijena odmah!

SAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAC? Naša SAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SAC predviđanje cijene tokena odmah!

