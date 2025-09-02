Više o RXS

Rexas Finance Logotip

Rexas Finance Cijena(RXS)

1 RXS u USD cijena uživo:

$0.003539
+0.48%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rexas Finance (RXS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:36:54 (UTC+8)

Rexas Finance (RXS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003398
24-satna najniža cijena
$ 0.003617
24-satna najviša cijena

$ 0.003398
$ 0.003617
$ 0.11465698706256379
$ 0.00301025373187434
-0.62%

+0.48%

-1.43%

-1.43%

Rexas Finance (RXS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003538. Tijekom protekla 24 sata, RXStrgovalo je između najniže cijene $ 0.003398 i najviše cijene $ 0.003617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RXS je $ 0.11465698706256379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00301025373187434.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RXS se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rexas Finance (RXS)

No.3880

$ 0.00
$ 60.64K
$ 3.54M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rexas Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.64K. Količina u optjecaju RXS je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.54M.

Rexas Finance (RXS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rexas Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00001691+0.48%
30 dana$ -0.000005-0.15%
60 dana$ -0.007012-66.47%
90 dana$ -0.096462-96.47%
Rexas Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RXS od $ +0.00001691 (+0.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rexas Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000005 (-0.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rexas Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RXS od $ -0.007012 (-66.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rexas Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.096462 (-96.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rexas Finance (RXS)?

Pogledajte Rexas Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Rexas Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rexas Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RXS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rexas Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rexas Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rexas Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rexas Finance (RXS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rexas Finance (RXS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rexas Finance.

Provjerite Rexas Finance predviđanje cijene sada!

Rexas Finance (RXS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rexas Finance (RXS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RXS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rexas Finance (RXS)

Tražiš kako kupiti Rexas Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rexas Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RXS u lokalnim valutama

1 Rexas Finance(RXS) u VND
93.10247
1 Rexas Finance(RXS) u AUD
A$0.00537776
1 Rexas Finance(RXS) u GBP
0.00258274
1 Rexas Finance(RXS) u EUR
0.0030073
1 Rexas Finance(RXS) u USD
$0.003538
1 Rexas Finance(RXS) u MYR
RM0.01493036
1 Rexas Finance(RXS) u TRY
0.14555332
1 Rexas Finance(RXS) u JPY
¥0.520086
1 Rexas Finance(RXS) u ARS
ARS$4.87327658
1 Rexas Finance(RXS) u RUB
0.28505666
1 Rexas Finance(RXS) u INR
0.31130862
1 Rexas Finance(RXS) u IDR
Rp57.99999072
1 Rexas Finance(RXS) u KRW
4.9344486
1 Rexas Finance(RXS) u PHP
0.20209056
1 Rexas Finance(RXS) u EGP
￡E.0.17169914
1 Rexas Finance(RXS) u BRL
R$0.01921134
1 Rexas Finance(RXS) u CAD
C$0.00484706
1 Rexas Finance(RXS) u BDT
0.42997314
1 Rexas Finance(RXS) u NGN
5.41805782
1 Rexas Finance(RXS) u COP
$14.20882028
1 Rexas Finance(RXS) u ZAR
R.0.0622688
1 Rexas Finance(RXS) u UAH
0.14636706
1 Rexas Finance(RXS) u VES
Bs0.516548
1 Rexas Finance(RXS) u CLP
$3.43186
1 Rexas Finance(RXS) u PKR
Rs1.00252768
1 Rexas Finance(RXS) u KZT
1.90418698
1 Rexas Finance(RXS) u THB
฿0.11424202
1 Rexas Finance(RXS) u TWD
NT$0.10833356
1 Rexas Finance(RXS) u AED
د.إ0.01298446
1 Rexas Finance(RXS) u CHF
Fr0.0028304
1 Rexas Finance(RXS) u HKD
HK$0.02756102
1 Rexas Finance(RXS) u AMD
֏1.35243588
1 Rexas Finance(RXS) u MAD
.د.م0.03177124
1 Rexas Finance(RXS) u MXN
$0.06594832
1 Rexas Finance(RXS) u SAR
ريال0.0132675
1 Rexas Finance(RXS) u PLN
0.01284294
1 Rexas Finance(RXS) u RON
лв0.01531954
1 Rexas Finance(RXS) u SEK
kr0.03318644
1 Rexas Finance(RXS) u BGN
лв0.00590846
1 Rexas Finance(RXS) u HUF
Ft1.19365044
1 Rexas Finance(RXS) u CZK
0.0737673
1 Rexas Finance(RXS) u KWD
د.ك0.00107909
1 Rexas Finance(RXS) u ILS
0.0118523
1 Rexas Finance(RXS) u AOA
Kz3.22513466
1 Rexas Finance(RXS) u BHD
.د.ب0.001330288
1 Rexas Finance(RXS) u BMD
$0.003538
1 Rexas Finance(RXS) u DKK
kr0.02253706
1 Rexas Finance(RXS) u HNL
L0.09255408
1 Rexas Finance(RXS) u MUR
0.1620404
1 Rexas Finance(RXS) u NAD
$0.06212728
1 Rexas Finance(RXS) u NOK
kr0.03534462
1 Rexas Finance(RXS) u NZD
$0.00597922
1 Rexas Finance(RXS) u PAB
B/.0.003538
1 Rexas Finance(RXS) u PGK
K0.01496574
1 Rexas Finance(RXS) u QAR
ر.ق0.01287832
1 Rexas Finance(RXS) u RSD
дин.0.35387076

Rexas Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Rexas Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Rexas Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rexas Finance

Koliko Rexas Finance (RXS) vrijedi danas?
Cijena RXS uživo u USD je 0.003538 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RXS u USD?
Trenutačna cijena RXS u USD je $ 0.003538. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rexas Finance?
Tržišna kapitalizacija za RXS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RXS?
Količina u optjecaju za RXS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RXS?
RXS je postigao ATH cijenu od 0.11465698706256379 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RXS?
RXS je vidio ATL cijenu od 0.00301025373187434 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RXS?
24-satni obujam trgovanja za RXS je $ 60.64K USD.
Hoće li RXS još narasti ove godine?
RXS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RXS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Rexas Finance (RXS) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RXS u USD kalkulator

Iznos

RXS
RXS
USD
USD

1 RXS = 0.003538 USD

Trgujte RXS

RXSUSDT
$0.003539
+0.48%

