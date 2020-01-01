Radiant (RXD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Radiant (RXD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Radiant (RXD) Informacije A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce. Službena web stranica: https://radiantblockchain.org Bijela knjiga: https://radiantblockchain.org/radiant.pdf Istraživač blokova: https://radiantexplorer.com/ Kupi RXD odmah!

Radiant (RXD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Radiant (RXD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Ukupna količina: $ 14.15B $ 14.15B $ 14.15B Količina u optjecaju: $ 14.15B $ 14.15B $ 14.15B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Povijesni maksimum: $ 0.002388 $ 0.002388 $ 0.002388 Povijesni minimum: $ 0.000154418062569128 $ 0.000154418062569128 $ 0.000154418062569128 Trenutna cijena: $ 0.000356 $ 0.000356 $ 0.000356 Saznajte više o cijeni Radiant (RXD)

Radiant (RXD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Radiant (RXD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RXD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RXD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RXD tokena, istražite RXD cijenu tokena uživo!

