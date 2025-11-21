Lendr.fi (RWAL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Lendr.fi (RWAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:04:41 (UTC+8)
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lendr.fi (RWAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M
Povijesni maksimum:
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.002998
$ 0.002998$ 0.002998

Lendr.fi (RWAL) Informacije

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Službena web stranica:
https://lendr.fi/
Bijela knjiga:
https://whitepaper.lendr.fi/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x4A61E3217d48b6361b87f598256a8ef71ac913F7

Lendr.fi (RWAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Lendr.fi (RWAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RWAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RWAL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RWAL tokena, istražite RWAL cijenu tokena uživo!

mc_how_why_title
