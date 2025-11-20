Lendr.fi Cijena danas

Trenutačna cijena Lendr.fi (RWAL) danas je $ 0.002971, s promjenom od 2.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RWAL u USD je $ 0.002971 po RWAL.

Lendr.fi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- RWAL. Tijekom posljednja 24 sata, RWAL trgovao je između $ 0.002967 (niska) i $ 0.00333 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, RWAL se kretao 0.00% u posljednjem satu i -13.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 86.81.

Informacije o tržištu Lendr.fi (RWAL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 86.81$ 86.81 $ 86.81 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lendr.fi je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.81. Količina u optjecaju RWAL je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.97M.