RWA Inc. (RWAINC) Informacije RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Službena web stranica: https://rwa.inc/ Bijela knjiga: https://www.rwa.inc/whitepaper Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Kupi RWAINC odmah!

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RWA Inc. (RWAINC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Ukupna količina: $ 992.74M $ 992.74M $ 992.74M Količina u optjecaju: $ 460.07M $ 460.07M $ 460.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Povijesni maksimum: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Povijesni minimum: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Trenutna cijena: $ 0.00797 $ 0.00797 $ 0.00797 Saznajte više o cijeni RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RWA Inc. (RWAINC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RWAINC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RWAINC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RWAINC tokena, istražite RWAINC cijenu tokena uživo!

