Runwago (RUNWAGO) Tokenomika

Runwago (RUNWAGO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Runwago (RUNWAGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:34:20 (UTC+8)
USD

Runwago (RUNWAGO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Runwago (RUNWAGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M
Povijesni maksimum:
$ 0.988
$ 0.988$ 0.988
Povijesni minimum:
$ 0.021144689480903738
$ 0.021144689480903738$ 0.021144689480903738
Trenutna cijena:
$ 0.02079
$ 0.02079$ 0.02079

Runwago (RUNWAGO) Informacije

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Službena web stranica:
https://www.runwago.com
Bijela knjiga:
https://whitepaper.runwago.com
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x5d3772CE50dedca695197373f858bFB324E32e5a

Runwago (RUNWAGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Runwago (RUNWAGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RUNWAGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RUNWAGO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RUNWAGO tokena, istražite RUNWAGO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RUNWAGO

Jeste li zainteresirani za dodavanje Runwago (RUNWAGO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RUNWAGO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Runwago (RUNWAGO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena RUNWAGO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

RUNWAGO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RUNWAGO? Naša RUNWAGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti