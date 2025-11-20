Runwago Cijena danas

Trenutačna cijena Runwago (RUNWAGO) danas je $ 0.02101, s promjenom od 5.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RUNWAGO u USD je $ 0.02101 po RUNWAGO.

Runwago trenutačno je na #3869 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 RUNWAGO. Tijekom posljednja 24 sata, RUNWAGO trgovao je između $ 0.02101 (niska) i $ 0.0238 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.0835555409997446, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.021144689480903738.

U kratkoročnim performansama, RUNWAGO se kretao -1.69% u posljednjem satu i -26.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 9.45K.

Informacije o tržištu Runwago (RUNWAGO)

Poredak No.3869 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BASE

