Cijena Runwago uživo danas je 0.02101 USD.RUNWAGO tržišna kapitalizacija je 0 USD. Pratite ažuriranja cijene RUNWAGO u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o RUNWAGO

RUNWAGO Informacije o cijeni

Što je RUNWAGO

RUNWAGO Bijela knjiga

RUNWAGO Službena web stranica

RUNWAGO Tokenomija

RUNWAGO Prognoza cijena

RUNWAGO Povijest

Vodič za kupnju RUNWAGO

Konverter RUNWAGO u fiducijarnu valutu

RUNWAGO Spot trgovanje

Runwago Logotip

Runwago Cijena(RUNWAGO)

1 RUNWAGO u USD cijena uživo:

$0.02101
$0.02101
-5.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Runwago (RUNWAGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:50:00 (UTC+8)

Runwago Cijena danas

Trenutačna cijena Runwago (RUNWAGO) danas je $ 0.02101, s promjenom od 5.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RUNWAGO u USD je $ 0.02101 po RUNWAGO.

Runwago trenutačno je na #3869 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 RUNWAGO. Tijekom posljednja 24 sata, RUNWAGO trgovao je između $ 0.02101 (niska) i $ 0.0238 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.0835555409997446, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.021144689480903738.

U kratkoročnim performansama, RUNWAGO se kretao -1.69% u posljednjem satu i -26.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 9.45K.

Informacije o tržištu Runwago (RUNWAGO)

No.3869

$ 0.00
$ 0.00

$ 9.45K
$ 9.45K

$ 2.10M
$ 2.10M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Runwago je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.45K. Količina u optjecaju RUNWAGO je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.

Runwago Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02101
$ 0.02101
24-satna najniža cijena
$ 0.0238
$ 0.0238
24-satna najviša cijena

$ 0.02101
$ 0.02101

$ 0.0238
$ 0.0238

$ 1.0835555409997446
$ 1.0835555409997446

$ 0.021144689480903738
$ 0.021144689480903738

-1.69%

-5.65%

-26.21%

-26.21%

Runwago (RUNWAGO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Runwago za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012582-5.65%
30 dana$ -0.08326-79.86%
60 dana$ -0.44344-95.48%
90 dana$ -0.06899-76.66%
Runwago promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RUNWAGO od $ -0.0012582 (-5.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Runwago 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.08326 (-79.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Runwago 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RUNWAGO od $ -0.44344 (-95.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Runwago 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06899 (-76.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Runwago (RUNWAGO)?

Pogledajte Runwago stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Runwago

Runwago (RUNWAGO) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za RUNWAGO u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Runwago (RUNWAGO) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Runwago mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Runwago dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za RUNWAGO predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Runwago Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Runwago

Spremni započeti s Runwago? Kupnja RUNWAGO je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Runwago. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Runwago (RUNWAGO) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 0.00 dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Runwago će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Runwago (RUNWAGO) Vodič

Što možete učiniti s Runwago

Posjedovanje Runwago omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Runwago (RUNWAGO) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago Resurs

Za dublje razumijevanje Runwago, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Runwago web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Runwago

Koliko će 1 Runwago vrijediti 2030. godine?
Ako bi Runwago rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Runwago i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:50:00 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o Runwago

RUNWAGO USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije RUNWAGO s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje RUNWAGO USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Runwago (RUNWAGO) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Runwago uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
RUNWAGO/USDT
$0.02101
$0.02101
-5.65%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.07436

$0.1540

$0.000879

$0.000001352

$0.00000000000000001926

$0.1540

$0.4877

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

