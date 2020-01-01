RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Informacije RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Službena web stranica: https://runecoin.io/ Istraživač blokova: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Kupi RUNECOIN odmah!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M Povijesni maksimum: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Povijesni minimum: $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 Trenutna cijena: $ 0.0005268 $ 0.0005268 $ 0.0005268 Saznajte više o cijeni RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RUNECOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RUNECOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RUNECOIN tokena, istražite RUNECOIN cijenu tokena uživo!

