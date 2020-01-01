Arrland (RUM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arrland (RUM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arrland (RUM) Informacije Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Službena web stranica: https://arrland.com Bijela knjiga: https://arrland-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/WhitepaperV2.pdf Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3 Kupi RUM odmah!

Arrland (RUM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arrland (RUM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 638.72K $ 638.72K $ 638.72K Povijesni maksimum: $ 0.011995 $ 0.011995 $ 0.011995 Povijesni minimum: $ 0.000179366918402193 $ 0.000179366918402193 $ 0.000179366918402193 Trenutna cijena: $ 0.0003809 $ 0.0003809 $ 0.0003809 Saznajte više o cijeni Arrland (RUM)

Arrland (RUM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arrland (RUM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RUM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RUM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RUM tokena, istražite RUM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RUM Jeste li zainteresirani za dodavanje Arrland (RUM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RUM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RUM na MEXC-u odmah!

Arrland (RUM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RUM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RUM povijest cijena odmah!

RUM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RUM? Naša RUM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RUM predviđanje cijene tokena odmah!

