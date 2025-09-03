Više o RUJI

RUJI Cijena(RUJI)

1 RUJI u USD cijena uživo:

$1.3174
+1.67%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RUJI (RUJI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:07:13 (UTC+8)

RUJI (RUJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.2777
24-satna najniža cijena
$ 1.3174
24-satna najviša cijena

$ 1.2777
$ 1.3174
--
--
0.00%

+1.67%

-17.72%

-17.72%

RUJI (RUJI) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.3174. Tijekom protekla 24 sata, RUJItrgovalo je između najniže cijene $ 1.2777 i najviše cijene $ 1.3174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUJI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUJI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -17.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RUJI (RUJI)

--
$ 50.05K
$ 50.05K$ 50.05K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
RUNE

Trenutačna tržišna kapitalizacija RUJI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.05K. Količina u optjecaju RUJI je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

RUJI (RUJI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena RUJI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.021639+1.67%
30 dana$ +0.4225+47.21%
60 dana$ +0.8174+163.48%
90 dana$ +0.8174+163.48%
RUJI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RUJI od $ +0.021639 (+1.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

RUJI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.4225 (+47.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

RUJI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RUJI od $ +0.8174 (+163.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

RUJI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.8174 (+163.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RUJI (RUJI)?

Pogledajte RUJI stranicu Povijest cijena sada.

Što je RUJI (RUJI)

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

RUJI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RUJI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RUJI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o RUJI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RUJI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

RUJI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RUJI (RUJI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RUJI (RUJI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RUJI.

Provjerite RUJI predviđanje cijene sada!

RUJI (RUJI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RUJI (RUJI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUJI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti RUJI (RUJI)

Tražiš kako kupiti RUJI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RUJI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RUJI u lokalnim valutama

RUJI Resurs

Za dublje razumijevanje RUJI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena RUJI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RUJI

Koliko RUJI (RUJI) vrijedi danas?
Cijena RUJI uživo u USD je 1.3174 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUJI u USD?
Trenutačna cijena RUJI u USD je $ 1.3174. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RUJI?
Tržišna kapitalizacija za RUJI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUJI?
Količina u optjecaju za RUJI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUJI?
RUJI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUJI?
RUJI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUJI?
24-satni obujam trgovanja za RUJI je $ 50.05K USD.
Hoće li RUJI još narasti ove godine?
RUJI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUJI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
RUJI (RUJI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

