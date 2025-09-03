RUJI (RUJI) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.3174. Tijekom protekla 24 sata, RUJItrgovalo je između najniže cijene $ 1.2777 i najviše cijene $ 1.3174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUJI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUJI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -17.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RUJI (RUJI)
$ 50.05K
$ 0.00
RUNE
Trenutačna tržišna kapitalizacija RUJI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.05K. Količina u optjecaju RUJI je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
RUJI (RUJI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RUJI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.021639
+1.67%
30 dana
$ +0.4225
+47.21%
60 dana
$ +0.8174
+163.48%
90 dana
$ +0.8174
+163.48%
RUJI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RUJI od $ +0.021639 (+1.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RUJI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.4225 (+47.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RUJI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RUJI od $ +0.8174 (+163.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RUJI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.8174 (+163.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RUJI (RUJI)?
Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.
RUJI Predviđanje cijene (USD)
Koliko će RUJI (RUJI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RUJI (RUJI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RUJI.
Razumijevanje tokenomike RUJI (RUJI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUJI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti RUJI (RUJI)
