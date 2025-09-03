Što je RUJI (RUJI)

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

RUJI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RUJI (RUJI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RUJI (RUJI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RUJI.

RUJI (RUJI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RUJI (RUJI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUJI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

RUJI u lokalnim valutama

RUJI Resurs

Za dublje razumijevanje RUJI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RUJI Koliko RUJI (RUJI) vrijedi danas? Cijena RUJI uživo u USD je 1.3174 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena RUJI u USD? $ 1.3174 . Provjerite Trenutačna cijena RUJI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija RUJI? Tržišna kapitalizacija za RUJI je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za RUJI? Količina u optjecaju za RUJI je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUJI? RUJI je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUJI? RUJI je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za RUJI? 24-satni obujam trgovanja za RUJI je $ 50.05K USD . Hoće li RUJI još narasti ove godine? RUJI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUJI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

RUJI (RUJI) Važna ažuriranja industrije

