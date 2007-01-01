Reserve Rights (RSR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reserve Rights (RSR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Reserve Rights (RSR) Informacije Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. Službena web stranica: https://reserve.org/ Bijela knjiga: https://reserve.org/protocol/introduction/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Kupi RSR odmah!

Reserve Rights (RSR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reserve Rights (RSR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 439.46M $ 439.46M $ 439.46M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 59.68B $ 59.68B $ 59.68B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 736.40M $ 736.40M $ 736.40M Povijesni maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Povijesni minimum: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Trenutna cijena: $ 0.007364 $ 0.007364 $ 0.007364 Saznajte više o cijeni Reserve Rights (RSR)

Reserve Rights (RSR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reserve Rights (RSR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RSR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RSR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RSR tokena, istražite RSR cijenu tokena uživo!

Reserve Rights (RSR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RSR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RSR povijest cijena odmah!

