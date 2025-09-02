Više o RSR

Reserve Rights Logotip

Reserve Rights Cijena(RSR)

1 RSR u USD cijena uživo:

$0.006995
-2.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Reserve Rights (RSR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:36:03 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006944
24-satna najniža cijena
$ 0.00748
24-satna najviša cijena

$ 0.006944
$ 0.00748
$ 0.11894605
$ 0.0012473332974
-0.02%

-2.34%

-8.96%

-8.96%

Reserve Rights (RSR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007001. Tijekom protekla 24 sata, RSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006944 i najviše cijene $ 0.00748, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSR je $ 0.11894605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0012473332974.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSR se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -8.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reserve Rights (RSR)

No.127

$ 416.69M
$ 1.84M
$ 700.10M
59.52B
100,000,000,000
100,000,000,000
59.51%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reserve Rights je $ 416.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.84M. Količina u optjecaju RSR je 59.52B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.10M.

Reserve Rights (RSR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Reserve Rights za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001676-2.34%
30 dana$ -0.000204-2.84%
60 dana$ -0.000268-3.69%
90 dana$ -0.000237-3.28%
Reserve Rights promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RSR od $ -0.0001676 (-2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Reserve Rights 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000204 (-2.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Reserve Rights 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RSR od $ -0.000268 (-3.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Reserve Rights 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000237 (-3.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Reserve Rights (RSR)?

Pogledajte Reserve Rights stranicu Povijest cijena sada.

Što je Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Reserve Rights dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Reserve Rights ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RSR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Reserve Rights na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Reserve Rights učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Reserve Rights Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reserve Rights (RSR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reserve Rights (RSR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reserve Rights.

Provjerite Reserve Rights predviđanje cijene sada!

Reserve Rights (RSR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reserve Rights (RSR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RSR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Reserve Rights (RSR)

Tražiš kako kupiti Reserve Rights? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Reserve Rights na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RSR u lokalnim valutama

1 Reserve Rights(RSR) u VND
184.231315
1 Reserve Rights(RSR) u AUD
A$0.01064152
1 Reserve Rights(RSR) u GBP
0.00511073
1 Reserve Rights(RSR) u EUR
0.00595085
1 Reserve Rights(RSR) u USD
$0.007001
1 Reserve Rights(RSR) u MYR
RM0.02954422
1 Reserve Rights(RSR) u TRY
0.28802114
1 Reserve Rights(RSR) u JPY
¥1.029147
1 Reserve Rights(RSR) u ARS
ARS$9.64324741
1 Reserve Rights(RSR) u RUB
0.56407057
1 Reserve Rights(RSR) u INR
0.61601799
1 Reserve Rights(RSR) u IDR
Rp114.77047344
1 Reserve Rights(RSR) u KRW
9.7642947
1 Reserve Rights(RSR) u PHP
0.39989712
1 Reserve Rights(RSR) u EGP
￡E.0.33975853
1 Reserve Rights(RSR) u BRL
R$0.03801543
1 Reserve Rights(RSR) u CAD
C$0.00959137
1 Reserve Rights(RSR) u BDT
0.85083153
1 Reserve Rights(RSR) u NGN
10.72126139
1 Reserve Rights(RSR) u COP
$28.11643606
1 Reserve Rights(RSR) u ZAR
R.0.1232176
1 Reserve Rights(RSR) u UAH
0.28963137
1 Reserve Rights(RSR) u VES
Bs1.022146
1 Reserve Rights(RSR) u CLP
$6.79097
1 Reserve Rights(RSR) u PKR
Rs1.98380336
1 Reserve Rights(RSR) u KZT
3.76800821
1 Reserve Rights(RSR) u THB
฿0.22606229
1 Reserve Rights(RSR) u TWD
NT$0.21437062
1 Reserve Rights(RSR) u AED
د.إ0.02569367
1 Reserve Rights(RSR) u CHF
Fr0.0056008
1 Reserve Rights(RSR) u HKD
HK$0.05453779
1 Reserve Rights(RSR) u AMD
֏2.67620226
1 Reserve Rights(RSR) u MAD
.د.م0.06286898
1 Reserve Rights(RSR) u MXN
$0.13049864
1 Reserve Rights(RSR) u SAR
ريال0.02625375
1 Reserve Rights(RSR) u PLN
0.02541363
1 Reserve Rights(RSR) u RON
лв0.03031433
1 Reserve Rights(RSR) u SEK
kr0.06566938
1 Reserve Rights(RSR) u BGN
лв0.01169167
1 Reserve Rights(RSR) u HUF
Ft2.36199738
1 Reserve Rights(RSR) u CZK
0.14597085
1 Reserve Rights(RSR) u KWD
د.ك0.002135305
1 Reserve Rights(RSR) u ILS
0.02345335
1 Reserve Rights(RSR) u AOA
Kz6.38190157
1 Reserve Rights(RSR) u BHD
.د.ب0.002632376
1 Reserve Rights(RSR) u BMD
$0.007001
1 Reserve Rights(RSR) u DKK
kr0.04459637
1 Reserve Rights(RSR) u HNL
L0.18314616
1 Reserve Rights(RSR) u MUR
0.3206458
1 Reserve Rights(RSR) u NAD
$0.12293756
1 Reserve Rights(RSR) u NOK
kr0.06993999
1 Reserve Rights(RSR) u NZD
$0.01183169
1 Reserve Rights(RSR) u PAB
B/.0.007001
1 Reserve Rights(RSR) u PGK
K0.02961423
1 Reserve Rights(RSR) u QAR
ر.ق0.02548364
1 Reserve Rights(RSR) u RSD
дин.0.70024002

Reserve Rights Resurs

Za dublje razumijevanje Reserve Rights, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Reserve Rights web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reserve Rights

Koliko Reserve Rights (RSR) vrijedi danas?
Cijena RSR uživo u USD je 0.007001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RSR u USD?
Trenutačna cijena RSR u USD je $ 0.007001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reserve Rights?
Tržišna kapitalizacija za RSR je $ 416.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RSR?
Količina u optjecaju za RSR je 59.52B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RSR?
RSR je postigao ATH cijenu od 0.11894605 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RSR?
RSR je vidio ATL cijenu od 0.0012473332974 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RSR?
24-satni obujam trgovanja za RSR je $ 1.84M USD.
Hoće li RSR još narasti ove godine?
RSR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RSR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Reserve Rights (RSR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

