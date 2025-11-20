ROVR Network Cijena danas

Trenutačna cijena ROVR Network (ROVR) danas je $ 0.009372, s promjenom od 2.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROVR u USD je $ 0.009372 po ROVR.

ROVR Network trenutačno je na #1735 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.02M, s količinom u optjecaju od 215.29M ROVR. Tijekom posljednja 24 sata, ROVR trgovao je između $ 0.00935 (niska) i $ 0.009659 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.021590040558154902, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.008280267387340556.

U kratkoročnim performansama, ROVR se kretao -0.05% u posljednjem satu i -7.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 90.76K.

Informacije o tržištu ROVR Network (ROVR)

Poredak No.1735 Tržišna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Obujam (24 sata) $ 90.76K$ 90.76K $ 90.76K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.72M$ 93.72M $ 93.72M Količina u optjecaju 215.29M 215.29M 215.29M Maksimalna količina 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Ukupna količina 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Stopa optjecaja 2.15% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROVR Network je $ 2.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 90.76K. Količina u optjecaju ROVR je 215.29M, s ukupnom količinom od 9999998876. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.72M.