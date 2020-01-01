Router Protocol (ROUTE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Router Protocol (ROUTE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Router Protocol (ROUTE) Informacije Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Službena web stranica: https://www.routerprotocol.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9

Router Protocol (ROUTE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Router Protocol (ROUTE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Povijesni maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Povijesni minimum: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Trenutna cijena: $ 0.0056 $ 0.0056 $ 0.0056 Saznajte više o cijeni Router Protocol (ROUTE)

Router Protocol (ROUTE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Router Protocol (ROUTE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROUTE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROUTE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROUTE tokena, istražite ROUTE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ROUTE Jeste li zainteresirani za dodavanje Router Protocol (ROUTE) u svoj portfelj?

Router Protocol (ROUTE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ROUTE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ROUTE povijest cijena odmah!

ROUTE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROUTE? Naša ROUTE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROUTE predviđanje cijene tokena odmah!

