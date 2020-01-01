Oasis (ROSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oasis (ROSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oasis (ROSE) Informacije Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Službena web stranica: https://oasisprotocol.org/ Bijela knjiga: https://docs.oasis.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo Kupi ROSE odmah!

Oasis (ROSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oasis (ROSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 177.14M $ 177.14M $ 177.14M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 239.10M $ 239.10M $ 239.10M Povijesni maksimum: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 Povijesni minimum: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 Trenutna cijena: $ 0.02391 $ 0.02391 $ 0.02391 Saznajte više o cijeni Oasis (ROSE)

Oasis (ROSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oasis (ROSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROSE tokena, istražite ROSE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ROSE Jeste li zainteresirani za dodavanje Oasis (ROSE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ROSE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ROSE na MEXC-u odmah!

Oasis (ROSE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ROSE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ROSE povijest cijena odmah!

ROSE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROSE? Naša ROSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROSE predviđanje cijene tokena odmah!

