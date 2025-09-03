Više o ROOM

Backroom by Virtuals Logotip

Backroom by Virtuals Cijena(ROOM)

1 ROOM u USD cijena uživo:

$0.005613
$0.005613$0.005613
+2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Backroom by Virtuals (ROOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:43:25 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004138
$ 0.004138$ 0.004138
24-satna najniža cijena
$ 0.006139
$ 0.006139$ 0.006139
24-satna najviša cijena

$ 0.004138
$ 0.004138$ 0.004138

$ 0.006139
$ 0.006139$ 0.006139

--
----

--
----

-2.57%

+2.20%

-32.56%

-32.56%

Backroom by Virtuals (ROOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005613. Tijekom protekla 24 sata, ROOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004138 i najviše cijene $ 0.006139, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROOM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROOM se promijenio za -2.57% u posljednjih sat vremena, +2.20% u posljednjih 24 sata i -32.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Backroom by Virtuals (ROOM)

--
----

$ 54.65K
$ 54.65K$ 54.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Backroom by Virtuals je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.65K. Količina u optjecaju ROOM je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Backroom by Virtuals (ROOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Backroom by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00012083+2.20%
30 dana$ -0.002387-29.84%
60 dana$ -0.002387-29.84%
90 dana$ -0.002387-29.84%
Backroom by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ROOM od $ +0.00012083 (+2.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Backroom by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002387 (-29.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Backroom by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ROOM od $ -0.002387 (-29.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Backroom by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002387 (-29.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Backroom by Virtuals (ROOM)?

Pogledajte Backroom by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je Backroom by Virtuals (ROOM)

Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Backroom by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ROOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Backroom by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Backroom by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Backroom by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Backroom by Virtuals (ROOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Backroom by Virtuals (ROOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Backroom by Virtuals.

Provjerite Backroom by Virtuals predviđanje cijene sada!

Backroom by Virtuals (ROOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Backroom by Virtuals (ROOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Backroom by Virtuals (ROOM)

Tražiš kako kupiti Backroom by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Backroom by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Blokiraj pretraživač

Za dublje razumijevanje Backroom by Virtuals, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Backroom by Virtuals

Koliko Backroom by Virtuals (ROOM) vrijedi danas?
Cijena ROOM uživo u USD je 0.005613 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROOM u USD?
Trenutačna cijena ROOM u USD je $ 0.005613. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Backroom by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za ROOM je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROOM?
Količina u optjecaju za ROOM je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROOM?
ROOM je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROOM?
ROOM je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROOM?
24-satni obujam trgovanja za ROOM je $ 54.65K USD.
Hoće li ROOM još narasti ove godine?
ROOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:43:25 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

