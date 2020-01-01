ROCKI (ROCKI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ROCKI (ROCKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ROCKI (ROCKI) Informacije

ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.

Službena web stranica:
https://rocki.com
Bijela knjiga:
https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04

ROCKI (ROCKI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROCKI (ROCKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

$ 17.81K
$ 100.00M
$ 8.06M
$ 221.10K
$ 0.128706
$ 0.000738922926928705
$ 0.002211
ROCKI (ROCKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ROCKI (ROCKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ROCKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ROCKI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ROCKI tokena, istražite ROCKI cijenu tokena uživo!

