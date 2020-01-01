ROCKI (ROCKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ROCKI (ROCKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ROCKI (ROCKI) Informacije ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. Službena web stranica: https://rocki.com Bijela knjiga: https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04 Kupi ROCKI odmah!

ROCKI (ROCKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROCKI (ROCKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.81K $ 17.81K $ 17.81K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 221.10K $ 221.10K $ 221.10K Povijesni maksimum: $ 0.128706 $ 0.128706 $ 0.128706 Povijesni minimum: $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 Trenutna cijena: $ 0.002211 $ 0.002211 $ 0.002211 Saznajte više o cijeni ROCKI (ROCKI)

ROCKI (ROCKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ROCKI (ROCKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROCKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROCKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROCKI tokena, istražite ROCKI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ROCKI Jeste li zainteresirani za dodavanje ROCKI (ROCKI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ROCKI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ROCKI na MEXC-u odmah!

ROCKI (ROCKI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ROCKI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ROCKI povijest cijena odmah!

ROCKI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROCKI? Naša ROCKI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROCKI predviđanje cijene tokena odmah!

