Što je ROCKI (ROCKI)

ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.

ROCKI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ROCKI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti ROCKI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o ROCKI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ROCKI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ROCKI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ROCKI (ROCKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ROCKI (ROCKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ROCKI.

Provjerite ROCKI predviđanje cijene sada!

ROCKI (ROCKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ROCKI (ROCKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROCKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ROCKI (ROCKI)

Tražiš kako kupiti ROCKI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ROCKI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ROCKI u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

ROCKI Resurs

Za dublje razumijevanje ROCKI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ROCKI Koliko ROCKI (ROCKI) vrijedi danas? Cijena ROCKI uživo u USD je 0.00194 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ROCKI u USD? $ 0.00194 . Provjerite Trenutačna cijena ROCKI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija ROCKI? Tržišna kapitalizacija za ROCKI je $ 15.63K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ROCKI? Količina u optjecaju za ROCKI je 8.06M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROCKI? ROCKI je postigao ATH cijenu od 5.20717802 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROCKI? ROCKI je vidio ATL cijenu od 0.000738922926928705 USD . Koliki je obujam trgovanja za ROCKI? 24-satni obujam trgovanja za ROCKI je $ 52.84K USD . Hoće li ROCKI još narasti ove godine? ROCKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROCKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

