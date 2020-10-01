Rally (RLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rally (RLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rally (RLY) Informacije Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Službena web stranica: https://rly.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b Kupi RLY odmah!

Rally (RLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rally (RLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Ukupna količina: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Količina u optjecaju: $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.57M $ 12.57M $ 12.57M Povijesni maksimum: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Povijesni minimum: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 Trenutna cijena: $ 0.0008382 $ 0.0008382 $ 0.0008382 Saznajte više o cijeni Rally (RLY)

Rally (RLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rally (RLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RLY tokena, istražite RLY cijenu tokena uživo!

Rally (RLY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RLY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RLY povijest cijena odmah!

RLY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RLY? Naša RLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RLY predviđanje cijene tokena odmah!

