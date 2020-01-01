Arkaine (RKNE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arkaine (RKNE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arkaine (RKNE) Informacije Arkaine is a comprehensive data aggregation and trading platform designed to empower crypto traders with advanced tools and analytics. The all-in-one platform combines all the functionalities of popular services like DexScreener, TradingView, CoinMarketCap, and BubbleMaps and AI trading insights. Arkaine offers a unique hybrid solution that consolidates all data with a single sign-on between the Telegram trading bot and the desktop platform so you don't miss a single trade. Close all your tabs, you won't need them anymore. Službena web stranica: https://arkaine.ai/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x555a04a1234b291445497ec52700622e74698f8f Kupi RKNE odmah!

Arkaine (RKNE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arkaine (RKNE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 705.59K $ 705.59K $ 705.59K Povijesni maksimum: $ 0.14394 $ 0.14394 $ 0.14394 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0070559 $ 0.0070559 $ 0.0070559 Saznajte više o cijeni Arkaine (RKNE)

Arkaine (RKNE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arkaine (RKNE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RKNE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RKNE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RKNE tokena, istražite RKNE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RKNE Jeste li zainteresirani za dodavanje Arkaine (RKNE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RKNE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RKNE na MEXC-u odmah!

Arkaine (RKNE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RKNE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RKNE povijest cijena odmah!

RKNE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RKNE? Naša RKNE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RKNE predviđanje cijene tokena odmah!

