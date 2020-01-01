RejuveAI (RJV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RejuveAI (RJV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RejuveAI (RJV) Informacije Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Službena web stranica: https://rejuve.ai/ Bijela knjiga: https://www.rejuve.ai/rejuvenetworkwhitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Kupi RJV odmah!

RejuveAI (RJV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RejuveAI (RJV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Povijesni maksimum: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Povijesni minimum: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Trenutna cijena: $ 0.004831 $ 0.004831 $ 0.004831 Saznajte više o cijeni RejuveAI (RJV)

RejuveAI (RJV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RejuveAI (RJV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RJV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RJV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RJV tokena, istražite RJV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RJV Jeste li zainteresirani za dodavanje RejuveAI (RJV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RJV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RJV na MEXC-u odmah!

RejuveAI (RJV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RJV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RJV povijest cijena odmah!

RJV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RJV? Naša RJV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RJV predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!