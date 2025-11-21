Rizenet Token (RIZE) Tokenomika

Rizenet Token (RIZE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Rizenet Token (RIZE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:04:33 (UTC+8)
Rizenet Token (RIZE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rizenet Token (RIZE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.04M
$ 10.04M
Ukupna količina:
$ 5.00B
$ 5.00B
Količina u optjecaju:
$ 971.00M
$ 971.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 51.70M
$ 51.70M
Povijesni maksimum:
$ 0.095
$ 0.095
Povijesni minimum:
$ 0.009399484657953174
$ 0.009399484657953174
Trenutna cijena:
$ 0.01034
$ 0.01034

Rizenet Token (RIZE) Informacije

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Službena web stranica:
https://www.t-rize.io/
Bijela knjiga:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Rizenet Token (RIZE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Rizenet Token (RIZE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RIZE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RIZE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RIZE tokena, istražite RIZE cijenu tokena uživo!

