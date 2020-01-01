Ring AI (RINGAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ring AI (RINGAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ring AI (RINGAI) Informacije Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. Službena web stranica: https://www.tryring.ai/ Bijela knjiga: https://docs.tryring.ai/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d Kupi RINGAI odmah!

Ring AI (RINGAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ring AI (RINGAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 567.00K $ 567.00K $ 567.00K Povijesni maksimum: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Povijesni minimum: $ 0.005026130373072358 $ 0.005026130373072358 $ 0.005026130373072358 Trenutna cijena: $ 0.00567 $ 0.00567 $ 0.00567 Saznajte više o cijeni Ring AI (RINGAI)

Ring AI (RINGAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ring AI (RINGAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RINGAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RINGAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RINGAI tokena, istražite RINGAI cijenu tokena uživo!

