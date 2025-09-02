Više o RINGAI

Ring AI Logotip

Ring AI Cijena(RINGAI)

1 RINGAI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Ring AI (RINGAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:34:41 (UTC+8)

Ring AI (RINGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Ring AI (RINGAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0077. Tijekom protekla 24 sata, RINGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00616 i najviše cijene $ 0.00933, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RINGAI je $ 0.8774047729237169, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006375287174417198.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RINGAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +17.55% u posljednjih 24 sata i -26.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ring AI (RINGAI)

No.4738

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ring AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.06K. Količina u optjecaju RINGAI je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 770.00K.

Ring AI (RINGAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ring AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0011496+17.55%
30 dana$ -0.00083-9.74%
60 dana$ -0.00018-2.29%
90 dana$ -0.00497-39.23%
Ring AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RINGAI od $ +0.0011496 (+17.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ring AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00083 (-9.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ring AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RINGAI od $ -0.00018 (-2.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ring AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00497 (-39.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ring AI (RINGAI)?

Pogledajte Ring AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ring AI (RINGAI)

Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents.

Ring AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ring AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RINGAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ring AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ring AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ring AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ring AI (RINGAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ring AI (RINGAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ring AI.

Provjerite Ring AI predviđanje cijene sada!

Ring AI (RINGAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ring AI (RINGAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RINGAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ring AI (RINGAI)

Tražiš kako kupiti Ring AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ring AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RINGAI u lokalnim valutama

1 Ring AI(RINGAI) u VND
202.6255
1 Ring AI(RINGAI) u AUD
A$0.011704
1 Ring AI(RINGAI) u GBP
0.005621
1 Ring AI(RINGAI) u EUR
0.006545
1 Ring AI(RINGAI) u USD
$0.0077
1 Ring AI(RINGAI) u MYR
RM0.032494
1 Ring AI(RINGAI) u TRY
0.316778
1 Ring AI(RINGAI) u JPY
¥1.1319
1 Ring AI(RINGAI) u ARS
ARS$10.606057
1 Ring AI(RINGAI) u RUB
0.620389
1 Ring AI(RINGAI) u INR
0.677523
1 Ring AI(RINGAI) u IDR
Rp126.229488
1 Ring AI(RINGAI) u KRW
10.73919
1 Ring AI(RINGAI) u PHP
0.439824
1 Ring AI(RINGAI) u EGP
￡E.0.373681
1 Ring AI(RINGAI) u BRL
R$0.041811
1 Ring AI(RINGAI) u CAD
C$0.010549
1 Ring AI(RINGAI) u BDT
0.935781
1 Ring AI(RINGAI) u NGN
11.791703
1 Ring AI(RINGAI) u COP
$30.923662
1 Ring AI(RINGAI) u ZAR
R.0.13552
1 Ring AI(RINGAI) u UAH
0.318549
1 Ring AI(RINGAI) u VES
Bs1.1242
1 Ring AI(RINGAI) u CLP
$7.469
1 Ring AI(RINGAI) u PKR
Rs2.181872
1 Ring AI(RINGAI) u KZT
4.144217
1 Ring AI(RINGAI) u THB
฿0.248633
1 Ring AI(RINGAI) u TWD
NT$0.235774
1 Ring AI(RINGAI) u AED
د.إ0.028259
1 Ring AI(RINGAI) u CHF
Fr0.00616
1 Ring AI(RINGAI) u HKD
HK$0.059983
1 Ring AI(RINGAI) u AMD
֏2.943402
1 Ring AI(RINGAI) u MAD
.د.م0.069146
1 Ring AI(RINGAI) u MXN
$0.143528
1 Ring AI(RINGAI) u SAR
ريال0.028875
1 Ring AI(RINGAI) u PLN
0.027951
1 Ring AI(RINGAI) u RON
лв0.033341
1 Ring AI(RINGAI) u SEK
kr0.072226
1 Ring AI(RINGAI) u BGN
лв0.012859
1 Ring AI(RINGAI) u HUF
Ft2.597826
1 Ring AI(RINGAI) u CZK
0.160545
1 Ring AI(RINGAI) u KWD
د.ك0.0023485
1 Ring AI(RINGAI) u ILS
0.025795
1 Ring AI(RINGAI) u AOA
Kz7.019089
1 Ring AI(RINGAI) u BHD
.د.ب0.0028952
1 Ring AI(RINGAI) u BMD
$0.0077
1 Ring AI(RINGAI) u DKK
kr0.049049
1 Ring AI(RINGAI) u HNL
L0.201432
1 Ring AI(RINGAI) u MUR
0.35266
1 Ring AI(RINGAI) u NAD
$0.135212
1 Ring AI(RINGAI) u NOK
kr0.076923
1 Ring AI(RINGAI) u NZD
$0.013013
1 Ring AI(RINGAI) u PAB
B/.0.0077
1 Ring AI(RINGAI) u PGK
K0.032571
1 Ring AI(RINGAI) u QAR
ر.ق0.028028
1 Ring AI(RINGAI) u RSD
дин.0.770154

Ring AI Resurs

Za dublje razumijevanje Ring AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ring AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ring AI

Koliko Ring AI (RINGAI) vrijedi danas?
Cijena RINGAI uživo u USD je 0.0077 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RINGAI u USD?
Trenutačna cijena RINGAI u USD je $ 0.0077. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ring AI?
Tržišna kapitalizacija za RINGAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RINGAI?
Količina u optjecaju za RINGAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RINGAI?
RINGAI je postigao ATH cijenu od 0.8774047729237169 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RINGAI?
RINGAI je vidio ATL cijenu od 0.006375287174417198 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RINGAI?
24-satni obujam trgovanja za RINGAI je $ 2.06K USD.
Hoće li RINGAI još narasti ove godine?
RINGAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RINGAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:34:41 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

