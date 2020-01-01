holoride (RIDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u holoride (RIDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

holoride (RIDE) Informacije holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride's technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Službena web stranica: https://www.holoride.com/ Bijela knjiga: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Istraživač blokova: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

holoride (RIDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za holoride (RIDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 848.22K $ 848.22K $ 848.22K Ukupna količina: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Količina u optjecaju: $ 879.90M $ 879.90M $ 879.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 964.00K $ 964.00K $ 964.00K Povijesni maksimum: $ 1.718 $ 1.718 $ 1.718 Povijesni minimum: $ 0.000941881010073127 $ 0.000941881010073127 $ 0.000941881010073127 Trenutna cijena: $ 0.000964 $ 0.000964 $ 0.000964 Saznajte više o cijeni holoride (RIDE)

holoride (RIDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike holoride (RIDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIDE tokena, istražite RIDE cijenu tokena uživo!

