holoride Cijena(RIDE)

1 RIDE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena holoride (RIDE)
holoride (RIDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.001065
$ 0.001065$ 0.001065
24-satna najviša cijena

+6.33%

holoride (RIDE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00099. Tijekom protekla 24 sata, RIDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00099 i najviše cijene $ 0.001065, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIDE je $ 2.139262834933553, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000984287292699935.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIDE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +6.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu holoride (RIDE)

No.2157

87.98%

EGLD

Trenutačna tržišna kapitalizacija holoride je $ 871.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.82. Količina u optjecaju RIDE je 879.90M, s ukupnom količinom od 999794371. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 990.00K.

holoride (RIDE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena holoride za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000046-4.45%
60 dana$ -0.000171-14.73%
90 dana$ -0.000453-31.40%
holoride promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RIDE od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

holoride 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000046 (-4.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

holoride 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RIDE od $ -0.000171 (-14.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

holoride 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000453 (-31.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena holoride (RIDE)?

Pogledajte holoride stranicu Povijest cijena sada.

Što je holoride (RIDE)

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

holoride dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje holoride ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RIDE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o holoride na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje holoride učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

holoride Predviđanje cijene (USD)

Koliko će holoride (RIDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših holoride (RIDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za holoride.

Provjerite holoride predviđanje cijene sada!

holoride (RIDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike holoride (RIDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti holoride (RIDE)

Tražiš kako kupiti holoride? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti holoride na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RIDE u lokalnim valutama

1 holoride(RIDE) u VND
26.05185
1 holoride(RIDE) u AUD
A$0.0015048
1 holoride(RIDE) u GBP
0.0007227
1 holoride(RIDE) u EUR
0.0008415
1 holoride(RIDE) u USD
$0.00099
1 holoride(RIDE) u MYR
RM0.0041778
1 holoride(RIDE) u TRY
0.0407286
1 holoride(RIDE) u JPY
¥0.14553
1 holoride(RIDE) u ARS
ARS$1.3636359
1 holoride(RIDE) u RUB
0.0797643
1 holoride(RIDE) u INR
0.0871101
1 holoride(RIDE) u IDR
Rp16.2295056
1 holoride(RIDE) u KRW
1.380753
1 holoride(RIDE) u PHP
0.0565488
1 holoride(RIDE) u EGP
￡E.0.0480447
1 holoride(RIDE) u BRL
R$0.0053757
1 holoride(RIDE) u CAD
C$0.0013563
1 holoride(RIDE) u BDT
0.1203147
1 holoride(RIDE) u NGN
1.5160761
1 holoride(RIDE) u COP
$3.9758994
1 holoride(RIDE) u ZAR
R.0.017424
1 holoride(RIDE) u UAH
0.0409563
1 holoride(RIDE) u VES
Bs0.14454
1 holoride(RIDE) u CLP
$0.9603
1 holoride(RIDE) u PKR
Rs0.2805264
1 holoride(RIDE) u KZT
0.5328279
1 holoride(RIDE) u THB
฿0.0319671
1 holoride(RIDE) u TWD
NT$0.0303138
1 holoride(RIDE) u AED
د.إ0.0036333
1 holoride(RIDE) u CHF
Fr0.000792
1 holoride(RIDE) u HKD
HK$0.0077121
1 holoride(RIDE) u AMD
֏0.3784374
1 holoride(RIDE) u MAD
.د.م0.0088902
1 holoride(RIDE) u MXN
$0.0184536
1 holoride(RIDE) u SAR
ريال0.0037125
1 holoride(RIDE) u PLN
0.0035937
1 holoride(RIDE) u RON
лв0.0042867
1 holoride(RIDE) u SEK
kr0.0092862
1 holoride(RIDE) u BGN
лв0.0016533
1 holoride(RIDE) u HUF
Ft0.3340062
1 holoride(RIDE) u CZK
0.0206415
1 holoride(RIDE) u KWD
د.ك0.00030195
1 holoride(RIDE) u ILS
0.0033165
1 holoride(RIDE) u AOA
Kz0.9024543
1 holoride(RIDE) u BHD
.د.ب0.00037224
1 holoride(RIDE) u BMD
$0.00099
1 holoride(RIDE) u DKK
kr0.0063063
1 holoride(RIDE) u HNL
L0.0258984
1 holoride(RIDE) u MUR
0.045342
1 holoride(RIDE) u NAD
$0.0173844
1 holoride(RIDE) u NOK
kr0.0098901
1 holoride(RIDE) u NZD
$0.0016731
1 holoride(RIDE) u PAB
B/.0.00099
1 holoride(RIDE) u PGK
K0.0041877
1 holoride(RIDE) u QAR
ر.ق0.0036036
1 holoride(RIDE) u RSD
дин.0.0990198

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o holoride

Koliko holoride (RIDE) vrijedi danas?
Cijena RIDE uživo u USD je 0.00099 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIDE u USD?
Trenutačna cijena RIDE u USD je $ 0.00099. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija holoride?
Tržišna kapitalizacija za RIDE je $ 871.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIDE?
Količina u optjecaju za RIDE je 879.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIDE?
RIDE je postigao ATH cijenu od 2.139262834933553 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIDE?
RIDE je vidio ATL cijenu od 0.000984287292699935 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIDE?
24-satni obujam trgovanja za RIDE je $ 18.82 USD.
Hoće li RIDE još narasti ove godine?
RIDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
holoride (RIDE) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

