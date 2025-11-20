RICE AI Cijena danas

Trenutačna cijena RICE AI (RICE) danas je $ 0.01309, s promjenom od 8.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RICE u USD je $ 0.01309 po RICE.

RICE AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- RICE. Tijekom posljednja 24 sata, RICE trgovao je između $ 0.01097 (niska) i $ 0.01611 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, RICE se kretao +0.07% u posljednjem satu i -48.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 140.76K.

Informacije o tržištu RICE AI (RICE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 140.76K$ 140.76K $ 140.76K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

