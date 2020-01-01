RealGOAT (RGOAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RealGOAT (RGOAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RealGOAT (RGOAT) Informacije RealGOAT is meme coin on the BASE chain Službena web stranica: https://realgoat.org/ Bijela knjiga: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Kupi RGOAT odmah!

RealGOAT (RGOAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RealGOAT (RGOAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.90K $ 81.90K $ 81.90K Ukupna količina: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Količina u optjecaju: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.90K $ 81.90K $ 81.90K Povijesni maksimum: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 Povijesni minimum: $ 0.000000000968532947 $ 0.000000000968532947 $ 0.000000000968532947 Trenutna cijena: $ 0.0000000039 $ 0.0000000039 $ 0.0000000039 Saznajte više o cijeni RealGOAT (RGOAT)

RealGOAT (RGOAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RealGOAT (RGOAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RGOAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RGOAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RGOAT tokena, istražite RGOAT cijenu tokena uživo!

