Reflect (RFL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reflect (RFL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Reflect (RFL) Informacije Službena web stranica: https://www.reflect.now Bijela knjiga: https://docs.reflect.now Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x6e2c81b6c2c0e02360f00a0da694e489acb0b05e Kupi RFL odmah!

Reflect (RFL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reflect (RFL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Povijesni maksimum: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Povijesni minimum: $ 0.015975383411109656 $ 0.015975383411109656 $ 0.015975383411109656 Trenutna cijena: $ 0.19747 $ 0.19747 $ 0.19747 Saznajte više o cijeni Reflect (RFL)

Reflect (RFL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reflect (RFL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RFL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RFL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RFL tokena, istražite RFL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RFL Jeste li zainteresirani za dodavanje Reflect (RFL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RFL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Reflect (RFL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RFL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RFL povijest cijena odmah!

RFL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RFL? Naša RFL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RFL predviđanje cijene tokena odmah!

