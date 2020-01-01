REVOX (REX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u REVOX (REX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

REVOX (REX) Informacije REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Službena web stranica: https://www.revox.ai/ Bijela knjiga: https://docs.revox.ai/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Kupi REX odmah!

REVOX (REX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REVOX (REX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 95.37M $ 95.37M $ 95.37M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 146.61M $ 146.61M $ 146.61M Povijesni maksimum: $ 0.06666 $ 0.06666 $ 0.06666 Povijesni minimum: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Trenutna cijena: $ 0.048869 $ 0.048869 $ 0.048869 Saznajte više o cijeni REVOX (REX)

REVOX (REX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike REVOX (REX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REX tokena, istražite REX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti REX Jeste li zainteresirani za dodavanje REVOX (REX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje REX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati REX na MEXC-u odmah!

REVOX (REX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena REX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite REX povijest cijena odmah!

REX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REX? Naša REX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REX predviđanje cijene tokena odmah!

