Retik Finance (RETIK) Informacije Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. Službena web stranica: https://retik.com/ Bijela knjiga: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Kupi RETIK odmah!

Retik Finance (RETIK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Retik Finance (RETIK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 483.70K $ 483.70K $ 483.70K Povijesni maksimum: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 Povijesni minimum: $ 0.000401304238447845 $ 0.000401304238447845 $ 0.000401304238447845 Trenutna cijena: $ 0.0004837 $ 0.0004837 $ 0.0004837 Saznajte više o cijeni Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Retik Finance (RETIK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RETIK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RETIK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RETIK tokena, istražite RETIK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RETIK Jeste li zainteresirani za dodavanje Retik Finance (RETIK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RETIK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RETIK na MEXC-u odmah!

Retik Finance (RETIK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RETIK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RETIK povijest cijena odmah!

RETIK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RETIK? Naša RETIK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RETIK predviđanje cijene tokena odmah!

