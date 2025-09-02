Više o RETIK

Retik Finance Logotip

Retik Finance Cijena(RETIK)

1 RETIK u USD cijena uživo:

$0.0005118
$0.0005118$0.0005118
+4.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Retik Finance (RETIK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:10:22 (UTC+8)

Retik Finance (RETIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004709
$ 0.0004709$ 0.0004709
24-satna najniža cijena
$ 0.0005488
$ 0.0005488$ 0.0005488
24-satna najviša cijena

$ 0.0004709
$ 0.0004709$ 0.0004709

$ 0.0005488
$ 0.0005488$ 0.0005488

$ 3.0824132701392655
$ 3.0824132701392655$ 3.0824132701392655

$ 0.000401304238447845
$ 0.000401304238447845$ 0.000401304238447845

-0.04%

+4.36%

+9.42%

+9.42%

Retik Finance (RETIK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005118. Tijekom protekla 24 sata, RETIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004709 i najviše cijene $ 0.0005488, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETIK je $ 3.0824132701392655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000401304238447845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETIK se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +4.36% u posljednjih 24 sata i +9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Retik Finance (RETIK)

No.4608

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.54K
$ 62.54K$ 62.54K

$ 511.80K
$ 511.80K$ 511.80K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retik Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.54K. Količina u optjecaju RETIK je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 511.80K.

Retik Finance (RETIK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Retik Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000021382+4.36%
30 dana$ -0.0001722-25.18%
60 dana$ -0.0002262-30.66%
90 dana$ -0.0009432-64.83%
Retik Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RETIK od $ +0.000021382 (+4.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Retik Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001722 (-25.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Retik Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RETIK od $ -0.0002262 (-30.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Retik Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0009432 (-64.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Retik Finance (RETIK)?

Pogledajte Retik Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Retik Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Retik Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RETIK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Retik Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Retik Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Retik Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Retik Finance (RETIK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Retik Finance (RETIK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Retik Finance.

Provjerite Retik Finance predviđanje cijene sada!

Retik Finance (RETIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Retik Finance (RETIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RETIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Retik Finance (RETIK)

Tražiš kako kupiti Retik Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Retik Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RETIK u lokalnim valutama

1 Retik Finance(RETIK) u VND
13.468017
1 Retik Finance(RETIK) u AUD
A$0.000777936
1 Retik Finance(RETIK) u GBP
0.000373614
1 Retik Finance(RETIK) u EUR
0.00043503
1 Retik Finance(RETIK) u USD
$0.0005118
1 Retik Finance(RETIK) u MYR
RM0.002159796
1 Retik Finance(RETIK) u TRY
0.021055452
1 Retik Finance(RETIK) u JPY
¥0.0752346
1 Retik Finance(RETIK) u ARS
ARS$0.704958438
1 Retik Finance(RETIK) u RUB
0.041240844
1 Retik Finance(RETIK) u INR
0.045069108
1 Retik Finance(RETIK) u IDR
Rp8.390162592
1 Retik Finance(RETIK) u KRW
0.71380746
1 Retik Finance(RETIK) u PHP
0.029239134
1 Retik Finance(RETIK) u EGP
￡E.0.024837654
1 Retik Finance(RETIK) u BRL
R$0.002779074
1 Retik Finance(RETIK) u CAD
C$0.000701166
1 Retik Finance(RETIK) u BDT
0.062199054
1 Retik Finance(RETIK) u NGN
0.783765402
1 Retik Finance(RETIK) u COP
$2.055419508
1 Retik Finance(RETIK) u ZAR
R.0.00900768
1 Retik Finance(RETIK) u UAH
0.021203874
1 Retik Finance(RETIK) u VES
Bs0.0747228
1 Retik Finance(RETIK) u CLP
$0.4954224
1 Retik Finance(RETIK) u PKR
Rs0.145228368
1 Retik Finance(RETIK) u KZT
0.275901144
1 Retik Finance(RETIK) u THB
฿0.016536258
1 Retik Finance(RETIK) u TWD
NT$0.015681552
1 Retik Finance(RETIK) u AED
د.إ0.001878306
1 Retik Finance(RETIK) u CHF
Fr0.00040944
1 Retik Finance(RETIK) u HKD
HK$0.003986922
1 Retik Finance(RETIK) u AMD
֏0.19578909
1 Retik Finance(RETIK) u MAD
.د.م0.004595964
1 Retik Finance(RETIK) u MXN
$0.00954507
1 Retik Finance(RETIK) u SAR
ريال0.00191925
1 Retik Finance(RETIK) u PLN
0.001862952
1 Retik Finance(RETIK) u RON
лв0.002216094
1 Retik Finance(RETIK) u SEK
kr0.004805802
1 Retik Finance(RETIK) u BGN
лв0.000854706
1 Retik Finance(RETIK) u HUF
Ft0.172845096
1 Retik Finance(RETIK) u CZK
0.010681266
1 Retik Finance(RETIK) u KWD
د.ك0.000156099
1 Retik Finance(RETIK) u ILS
0.00171453
1 Retik Finance(RETIK) u AOA
Kz0.466541526
1 Retik Finance(RETIK) u BHD
.د.ب0.0001929486
1 Retik Finance(RETIK) u BMD
$0.0005118
1 Retik Finance(RETIK) u DKK
kr0.003260166
1 Retik Finance(RETIK) u HNL
L0.013414278
1 Retik Finance(RETIK) u MUR
0.02344044
1 Retik Finance(RETIK) u NAD
$0.00900768
1 Retik Finance(RETIK) u NOK
kr0.005112882
1 Retik Finance(RETIK) u NZD
$0.000864942
1 Retik Finance(RETIK) u PAB
B/.0.0005118
1 Retik Finance(RETIK) u PGK
K0.002164914
1 Retik Finance(RETIK) u QAR
ر.ق0.00186807
1 Retik Finance(RETIK) u RSD
дин.0.051246534

Retik Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Retik Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Retik Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Retik Finance

Koliko Retik Finance (RETIK) vrijedi danas?
Cijena RETIK uživo u USD je 0.0005118 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RETIK u USD?
Trenutačna cijena RETIK u USD je $ 0.0005118. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Retik Finance?
Tržišna kapitalizacija za RETIK je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RETIK?
Količina u optjecaju za RETIK je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RETIK?
RETIK je postigao ATH cijenu od 3.0824132701392655 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RETIK?
RETIK je vidio ATL cijenu od 0.000401304238447845 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RETIK?
24-satni obujam trgovanja za RETIK je $ 62.54K USD.
Hoće li RETIK još narasti ove godine?
RETIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RETIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Retik Finance (RETIK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

