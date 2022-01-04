Renewable Energy (RET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Renewable Energy (RET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Renewable Energy (RET) Informacije Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Službena web stranica: https://ret.life/ Bijela knjiga: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Kupi RET odmah!

Renewable Energy (RET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renewable Energy (RET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 480.41K $ 480.41K $ 480.41K Ukupna količina: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Količina u optjecaju: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000000002388 $ 0.00000000002388 $ 0.00000000002388 Saznajte više o cijeni Renewable Energy (RET)

Renewable Energy (RET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renewable Energy (RET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RET tokena, istražite RET cijenu tokena uživo!

