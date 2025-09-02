Renewable Energy (RET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000000002352. Tijekom protekla 24 sata, RETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000000002305 i najviše cijene $ 0.00000000002449, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RET je $ 0.000000000985108983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RET se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -11.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Renewable Energy (RET)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Renewable Energy je $ 473.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.90K. Količina u optjecaju RET je 20,117.71T, s ukupnom količinom od 50000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.
Renewable Energy (RET) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Renewable Energy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000000000006784
-2.80%
30 dana
$ +0.0000000000012
+5.37%
60 dana
$ +0.00000000000057
+2.48%
90 dana
$ -0.00000000000171
-6.78%
Renewable Energy promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RET od $ -0.0000000000006784 (-2.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Renewable Energy 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000000012 (+5.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Renewable Energy 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RET od $ +0.00000000000057 (+2.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Renewable Energy 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000000000171 (-6.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards
Renewable Energy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Renewable Energy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Renewable Energy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Renewable Energy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti Renewable Energy (RET)
Tražiš kako kupiti Renewable Energy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Renewable Energy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
