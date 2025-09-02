Više o RET

Renewable Energy Cijena(RET)

$0.00000000002355
-2.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Renewable Energy (RET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:33:57 (UTC+8)

Renewable Energy (RET) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.46%

-2.80%

-11.42%

-11.42%

Renewable Energy (RET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000000002352. Tijekom protekla 24 sata, RETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000000002305 i najviše cijene $ 0.00000000002449, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RET je $ 0.000000000985108983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RET se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -11.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renewable Energy (RET)

40.23%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renewable Energy je $ 473.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.90K. Količina u optjecaju RET je 20,117.71T, s ukupnom količinom od 50000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.

Renewable Energy (RET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Renewable Energy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000000006784-2.80%
30 dana$ +0.0000000000012+5.37%
60 dana$ +0.00000000000057+2.48%
90 dana$ -0.00000000000171-6.78%
Renewable Energy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RET od $ -0.0000000000006784 (-2.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Renewable Energy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000000012 (+5.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Renewable Energy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RET od $ +0.00000000000057 (+2.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Renewable Energy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000000000171 (-6.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Renewable Energy (RET)?

Pogledajte Renewable Energy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Renewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Renewable Energy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Renewable Energy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Renewable Energy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Renewable Energy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Renewable Energy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Renewable Energy (RET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Renewable Energy (RET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Renewable Energy.

Provjerite Renewable Energy predviđanje cijene sada!

Renewable Energy (RET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Renewable Energy (RET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Renewable Energy (RET)

Tražiš kako kupiti Renewable Energy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Renewable Energy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RET u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Renewable Energy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Renewable Energy

Koliko Renewable Energy (RET) vrijedi danas?
Cijena RET uživo u USD je 0.00000000002352 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RET u USD?
Trenutačna cijena RET u USD je $ 0.00000000002352. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Renewable Energy?
Tržišna kapitalizacija za RET je $ 473.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RET?
Količina u optjecaju za RET je 20,117.71T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RET?
RET je postigao ATH cijenu od 0.000000000985108983 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RET?
RET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RET?
24-satni obujam trgovanja za RET je $ 24.90K USD.
Hoće li RET još narasti ove godine?
RET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

