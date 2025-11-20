PROJECT RESCUE Cijena danas

Trenutačna cijena PROJECT RESCUE (RESCUE) danas je $ 0.1855, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RESCUE u USD je $ 0.1855 po RESCUE.

PROJECT RESCUE trenutačno je na #5265 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 RESCUE. Tijekom posljednja 24 sata, RESCUE trgovao je između $ 0.1776 (niska) i $ 0.1869 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.8680709587324534, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.009358123976666423.

U kratkoročnim performansama, RESCUE se kretao -0.11% u posljednjem satu i +4.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 65.80K.

Informacije o tržištu PROJECT RESCUE (RESCUE)

Poredak No.5265 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 65.80K$ 65.80K $ 65.80K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.55M$ 18.55M $ 18.55M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 35,458,333 35,458,333 35,458,333 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija PROJECT RESCUE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.80K. Količina u optjecaju RESCUE je 0.00, s ukupnom količinom od 35458333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.55M.