Renta Network (RENTA) Informacije Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Službena web stranica: https://www.renta.network Bijela knjiga: https://renta.network/whitebook.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Kupi RENTA odmah!

Renta Network (RENTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renta Network (RENTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 386.72M $ 386.72M $ 386.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Povijesni maksimum: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Povijesni minimum: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Trenutna cijena: $ 0.010339 $ 0.010339 $ 0.010339 Saznajte više o cijeni Renta Network (RENTA)

Renta Network (RENTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renta Network (RENTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RENTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RENTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RENTA tokena, istražite RENTA cijenu tokena uživo!

Renta Network (RENTA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RENTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RENTA povijest cijena odmah!

RENTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RENTA? Naša RENTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RENTA predviđanje cijene tokena odmah!

