Renta Network (RENTA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Renta Network (RENTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Renta Network (RENTA) Informacije

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Službena web stranica:
https://www.renta.network
Bijela knjiga:
https://renta.network/whitebook.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d

Renta Network (RENTA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renta Network (RENTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.00M
$ 4.00M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 386.72M
$ 386.72M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.34M
$ 10.34M
Povijesni maksimum:
$ 0.01812
$ 0.01812
Povijesni minimum:
$ 0.003994700085988189
$ 0.003994700085988189
Trenutna cijena:
$ 0.010339
$ 0.010339

Renta Network (RENTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Renta Network (RENTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RENTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RENTA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RENTA tokena, istražite RENTA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RENTA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Renta Network (RENTA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RENTA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Renta Network (RENTA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena RENTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

RENTA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RENTA? Naša RENTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.