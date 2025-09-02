Više o RENTA

Renta Network Cijena(RENTA)

$0.010586
+0.11%1D
Grafikon aktualnih cijena Renta Network (RENTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:59:58 (UTC+8)

Renta Network (RENTA) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.010504
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Renta Network (RENTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.010586. Tijekom protekla 24 sata, RENTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.010504 i najviše cijene $ 0.0106, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENTA je $ 0.03602533850022218, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003994700085988189.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENTA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renta Network (RENTA)

No.1518

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renta Network je $ 4.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 934.42. Količina u optjecaju RENTA je 386.72M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.59M.

Renta Network (RENTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Renta Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00001163+0.11%
30 dana$ -0.002771-20.75%
60 dana$ +0.000362+3.54%
90 dana$ +0.003824+56.55%
Renta Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RENTA od $ +0.00001163 (+0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Renta Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002771 (-20.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Renta Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RENTA od $ +0.000362 (+3.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Renta Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.003824 (+56.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Renta Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RENTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Renta Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Renta Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Renta Network Predviđanje cijene (USD)

Renta Network (RENTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Renta Network (RENTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RENTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Renta Network (RENTA)

Tražiš kako kupiti Renta Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Renta Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RENTA u lokalnim valutama

1 Renta Network(RENTA) u VND
278.57059
1 Renta Network(RENTA) u AUD
A$0.01609072
1 Renta Network(RENTA) u GBP
0.00772778
1 Renta Network(RENTA) u EUR
0.0089981
1 Renta Network(RENTA) u USD
$0.010586
1 Renta Network(RENTA) u MYR
RM0.04467292
1 Renta Network(RENTA) u TRY
0.43550804
1 Renta Network(RENTA) u JPY
¥1.556142
1 Renta Network(RENTA) u ARS
ARS$14.58126226
1 Renta Network(RENTA) u RUB
0.85291402
1 Renta Network(RENTA) u INR
0.931568
1 Renta Network(RENTA) u IDR
Rp173.54095584
1 Renta Network(RENTA) u KRW
14.7642942
1 Renta Network(RENTA) u PHP
0.60467232
1 Renta Network(RENTA) u EGP
￡E.0.51373858
1 Renta Network(RENTA) u BRL
R$0.05748198
1 Renta Network(RENTA) u CAD
C$0.01450282
1 Renta Network(RENTA) u BDT
1.28651658
1 Renta Network(RENTA) u NGN
16.21129454
1 Renta Network(RENTA) u COP
$42.51401116
1 Renta Network(RENTA) u ZAR
R.0.18652532
1 Renta Network(RENTA) u UAH
0.43794282
1 Renta Network(RENTA) u VES
Bs1.545556
1 Renta Network(RENTA) u CLP
$10.26842
1 Renta Network(RENTA) u PKR
Rs2.99964896
1 Renta Network(RENTA) u KZT
5.69749106
1 Renta Network(RENTA) u THB
฿0.34182194
1 Renta Network(RENTA) u TWD
NT$0.32424918
1 Renta Network(RENTA) u AED
د.إ0.03885062
1 Renta Network(RENTA) u CHF
Fr0.0084688
1 Renta Network(RENTA) u HKD
HK$0.08246494
1 Renta Network(RENTA) u AMD
֏4.04660436
1 Renta Network(RENTA) u MAD
.د.م0.09506228
1 Renta Network(RENTA) u MXN
$0.1974289
1 Renta Network(RENTA) u SAR
ريال0.0396975
1 Renta Network(RENTA) u PLN
0.03842718
1 Renta Network(RENTA) u RON
лв0.04573152
1 Renta Network(RENTA) u SEK
kr0.09929668
1 Renta Network(RENTA) u BGN
лв0.01767862
1 Renta Network(RENTA) u HUF
Ft3.57023436
1 Renta Network(RENTA) u CZK
0.22061224
1 Renta Network(RENTA) u KWD
د.ك0.00322873
1 Renta Network(RENTA) u ILS
0.0354631
1 Renta Network(RENTA) u AOA
Kz9.64988002
1 Renta Network(RENTA) u BHD
.د.ب0.003990922
1 Renta Network(RENTA) u BMD
$0.010586
1 Renta Network(RENTA) u DKK
kr0.06732696
1 Renta Network(RENTA) u HNL
L0.27692976
1 Renta Network(RENTA) u MUR
0.4848388
1 Renta Network(RENTA) u NAD
$0.18589016
1 Renta Network(RENTA) u NOK
kr0.10575414
1 Renta Network(RENTA) u NZD
$0.01789034
1 Renta Network(RENTA) u PAB
B/.0.010586
1 Renta Network(RENTA) u PGK
K0.04477878
1 Renta Network(RENTA) u QAR
ر.ق0.03853304
1 Renta Network(RENTA) u RSD
дин.1.05870586

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Renta Network

Koliko Renta Network (RENTA) vrijedi danas?
Cijena RENTA uživo u USD je 0.010586 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RENTA u USD?
Trenutačna cijena RENTA u USD je $ 0.010586. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Renta Network?
Tržišna kapitalizacija za RENTA je $ 4.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RENTA?
Količina u optjecaju za RENTA je 386.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RENTA?
RENTA je postigao ATH cijenu od 0.03602533850022218 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RENTA?
RENTA je vidio ATL cijenu od 0.003994700085988189 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RENTA?
24-satni obujam trgovanja za RENTA je $ 934.42 USD.
Hoće li RENTA još narasti ove godine?
RENTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RENTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Renta Network (RENTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

