Renq Finance (RENQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Renq Finance (RENQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Renq Finance (RENQ) Informacije Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. Službena web stranica: https://renq.io/ Bijela knjiga: https://renq.io/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Kupi RENQ odmah!

Renq Finance (RENQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renq Finance (RENQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Povijesni maksimum: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Povijesni minimum: $ 0.001022053776523147 $ 0.001022053776523147 $ 0.001022053776523147 Trenutna cijena: $ 0.001155 $ 0.001155 $ 0.001155 Saznajte više o cijeni Renq Finance (RENQ)

Renq Finance (RENQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renq Finance (RENQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RENQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RENQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RENQ tokena, istražite RENQ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RENQ Jeste li zainteresirani za dodavanje Renq Finance (RENQ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RENQ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RENQ na MEXC-u odmah!

Renq Finance (RENQ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RENQ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RENQ povijest cijena odmah!

RENQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RENQ? Naša RENQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RENQ predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!