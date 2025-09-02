Više o RENQ

Renq Finance Cijena(RENQ)

1 RENQ u USD cijena uživo:

$0.001329
+0.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Renq Finance (RENQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:33:50 (UTC+8)

Renq Finance (RENQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001326
24-satna najniža cijena
$ 0.001334
24-satna najviša cijena

$ 0.001326
$ 0.001334
$ 0.10684807043138618
$ 0.001070092935137964
-0.16%

+0.15%

-1.19%

-1.19%

Renq Finance (RENQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001329. Tijekom protekla 24 sata, RENQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001326 i najviše cijene $ 0.001334, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENQ je $ 0.10684807043138618, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001070092935137964.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENQ se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -1.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renq Finance (RENQ)

No.4066

$ 0.00
$ 65.27K
$ 1.33M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renq Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.27K. Količina u optjecaju RENQ je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.

Renq Finance (RENQ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Renq Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000199+0.15%
30 dana$ -0.000398-23.05%
60 dana$ -0.000508-27.66%
90 dana$ -0.002047-60.64%
Renq Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RENQ od $ +0.00000199 (+0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Renq Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000398 (-23.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Renq Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RENQ od $ -0.000508 (-27.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Renq Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002047 (-60.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Renq Finance (RENQ)?

Pogledajte Renq Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Renq Finance (RENQ)

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Renq Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Renq Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RENQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Renq Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Renq Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Renq Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Renq Finance (RENQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Renq Finance (RENQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Renq Finance.

Provjerite Renq Finance predviđanje cijene sada!

Renq Finance (RENQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Renq Finance (RENQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RENQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Renq Finance (RENQ)

Tražiš kako kupiti Renq Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Renq Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RENQ u lokalnim valutama

1 Renq Finance(RENQ) u VND
34.972635
1 Renq Finance(RENQ) u AUD
A$0.00202008
1 Renq Finance(RENQ) u GBP
0.00097017
1 Renq Finance(RENQ) u EUR
0.00112965
1 Renq Finance(RENQ) u USD
$0.001329
1 Renq Finance(RENQ) u MYR
RM0.00560838
1 Renq Finance(RENQ) u TRY
0.05467506
1 Renq Finance(RENQ) u JPY
¥0.195363
1 Renq Finance(RENQ) u ARS
ARS$1.83057789
1 Renq Finance(RENQ) u RUB
0.10707753
1 Renq Finance(RENQ) u INR
0.11693871
1 Renq Finance(RENQ) u IDR
Rp21.78688176
1 Renq Finance(RENQ) u KRW
1.8535563
1 Renq Finance(RENQ) u PHP
0.07591248
1 Renq Finance(RENQ) u EGP
￡E.0.06449637
1 Renq Finance(RENQ) u BRL
R$0.00721647
1 Renq Finance(RENQ) u CAD
C$0.00182073
1 Renq Finance(RENQ) u BDT
0.16151337
1 Renq Finance(RENQ) u NGN
2.03521731
1 Renq Finance(RENQ) u COP
$5.33734374
1 Renq Finance(RENQ) u ZAR
R.0.0233904
1 Renq Finance(RENQ) u UAH
0.05498073
1 Renq Finance(RENQ) u VES
Bs0.194034
1 Renq Finance(RENQ) u CLP
$1.28913
1 Renq Finance(RENQ) u PKR
Rs0.37658544
1 Renq Finance(RENQ) u KZT
0.71528109
1 Renq Finance(RENQ) u THB
฿0.04291341
1 Renq Finance(RENQ) u TWD
NT$0.04069398
1 Renq Finance(RENQ) u AED
د.إ0.00487743
1 Renq Finance(RENQ) u CHF
Fr0.0010632
1 Renq Finance(RENQ) u HKD
HK$0.01035291
1 Renq Finance(RENQ) u AMD
֏0.50802354
1 Renq Finance(RENQ) u MAD
.د.م0.01193442
1 Renq Finance(RENQ) u MXN
$0.02477256
1 Renq Finance(RENQ) u SAR
ريال0.00498375
1 Renq Finance(RENQ) u PLN
0.00482427
1 Renq Finance(RENQ) u RON
лв0.00575457
1 Renq Finance(RENQ) u SEK
kr0.01246602
1 Renq Finance(RENQ) u BGN
лв0.00221943
1 Renq Finance(RENQ) u HUF
Ft0.44837802
1 Renq Finance(RENQ) u CZK
0.02770965
1 Renq Finance(RENQ) u KWD
د.ك0.000405345
1 Renq Finance(RENQ) u ILS
0.00445215
1 Renq Finance(RENQ) u AOA
Kz1.21147653
1 Renq Finance(RENQ) u BHD
.د.ب0.000499704
1 Renq Finance(RENQ) u BMD
$0.001329
1 Renq Finance(RENQ) u DKK
kr0.00846573
1 Renq Finance(RENQ) u HNL
L0.03476664
1 Renq Finance(RENQ) u MUR
0.0608682
1 Renq Finance(RENQ) u NAD
$0.02333724
1 Renq Finance(RENQ) u NOK
kr0.01327671
1 Renq Finance(RENQ) u NZD
$0.00224601
1 Renq Finance(RENQ) u PAB
B/.0.001329
1 Renq Finance(RENQ) u PGK
K0.00562167
1 Renq Finance(RENQ) u QAR
ر.ق0.00483756
1 Renq Finance(RENQ) u RSD
дин.0.13292658

Renq Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Renq Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Renq Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Renq Finance

Koliko Renq Finance (RENQ) vrijedi danas?
Cijena RENQ uživo u USD je 0.001329 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RENQ u USD?
Trenutačna cijena RENQ u USD je $ 0.001329. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Renq Finance?
Tržišna kapitalizacija za RENQ je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RENQ?
Količina u optjecaju za RENQ je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RENQ?
RENQ je postigao ATH cijenu od 0.10684807043138618 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RENQ?
RENQ je vidio ATL cijenu od 0.001070092935137964 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RENQ?
24-satni obujam trgovanja za RENQ je $ 65.27K USD.
Hoće li RENQ još narasti ove godine?
RENQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RENQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

